Nach drei Niederlagen und einem Remis zu Saisonbeginn kann der BAC ab der nächsten Runde auf sein Top-Talent zurückgreifen.

Der 17-jährige Ahmin Ahmadian ist nach Problemen mit dem Visum nun in Baden angekommen. Die Nummer 15 der U18-Weltrangliste ist der Bruder von Mahdi Ahmadian, der die 2. Bundesliga-Mannschaft des BAC als Spielertrainer betreut.

Ahmin Ahmadian kämpfte sich zuletzt bei den Youth Olympic Games in Buenos Aibis ins Achtelfinale. Nach Siegen Javen Choong (Malaysia) und die Nummer vier der U18-Weltrangliste Manav Vikash Thakkar (Inden) musste er sich im Achtelfinale den Yew En Koen Pang aus Singapur mit 0:4 beugen. Die ersten drei Durchgänge gingen dabei alle in die Verlängerung. „Eine super Leistung des jungen Top-Talents. Der BAC darf sich auf seine Einsätze in der Bundesliga-Mannschaft freuen“, ist BAC-Obmann Andreas Meixner voller Vorfreude.