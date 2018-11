Nationalteam-Kadertraining in Stockerau: Andreas Levenko (BAC-Spieler und Österreichs Nummer vier) und Alexander Chen (Wr. Neustadt-Akteur und Österreichs Nummer fünf) absolvieren nach der Tischtennis-Einheit spaßhalber eine „kleines Wrestling-Match“ – Das soll es zwischen den beiden Freunden bereits öfter gegeben haben.

Diesmal nahm es aber ein böses Ende. Chen riss sich bei der Aktion das Seitenband, fällt acht Wochen aus. Die beiden Akteure beschrieben das als freundschaftliche Rangelei. „Die beiden Sportler sind befreundet und ständige Trainingspartner. Andi Levenko tut die Verletzung von Alex Chen sehr leid“, erklärt BAC-Obmann Andreas Meixner gegenüber der NÖN.

Dass die beiden nach den Trainingseinheiten wrestlen, wusste der Verein nicht: „Sonst hätten wir das schon längst unterbunden“, hält Meixner fest, genauso wie: „Es war weder eine Prügelei oder Rauferei noch das ,Ende einer Karriere‘, wie das bereits geschrieben wurde. Es war eine dumme, unüberlegte Handlung von zwei noch jungen Sportlern, die über das Risiko und mögliche Konsequenzen nicht nachgedacht haben.“

Levenko wird im Derby nicht spielen

Das dieswöchige, hochkarätige Platin Tour-Event in Linz verpasst Chen wegen der Verletzung. Levenko schied beim Turnier, bei dem die Top 49 der Welt anwesend waren, in der zweiten Quali-Runde aus. Die Aktion hat aber auch noch andere Folgen. Beim Industrieviertel-Derby am 25. November wird Baden ohne Levenko antreten. „Dies geschieht lediglich aus sportlich fairen Gesichtspunkten gegenüber Neustadt. Uns ist klar, dass wir damit einen großen Vorteil aus der Hand geben“, gibt Meixner Auskunft, der ansonsten keine Sanktionen gegenüber Levenko aussprechen wird. Weiters wird der Sportausschuss des ÖTTV über mögliche Konsequenzen beraten.