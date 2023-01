Finaler Wahnsinn in Kufstein

Werbung

Derzeit liegt der Tischtennisschläger in der Ecke. BAC-Obmann Andreas Meixner frönt seinem zweiten sportlichen Hobby, dem Skifahren. Von den Tiroler Bergen geht es am Wochenende zum Cup-Final Four nach Kufstein. So richtig Freude kommt bei Meixner aber nicht auf: „Ich finde den Termin nicht gut, eigentlich eine Katastrophe, wie den gesamten Bewerb“, weiß Badens Tischtennis-Mastermind noch nicht, ob er seine stärkste Equipe an die Platte schicken kann. „Organisatorisch ist es ein Wahnsinn. Wenn du im Halbfinale ausscheidest, fährst du am Samstag hin und am Samstag zurück. Wenn du ins Finale kommst, bist du bis Sonntag, um 16 Uhr dort.“

Trotz Kritik ist das Finale das Ziel

Sportlich möchte Baden trotz allem für Furore sorgen, im Halbfinale gegen Salzburg die Überraschung liefern. „Das ist das Ziel. Das Turnier ist ein gutes Einspielen für die nächsten Aufgaben in der Bundesliga.“ Dort ist vom Halbfinale bis zum Abstiegskampf für Baden alles noch möglich.