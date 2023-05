Grande Dame Reithofer mit vier Medaillen

Mit einmal Silber und dreimal Bronze kehrte BAC-Spielerin Elfi Reithofer von der österreichischen Senioren-Meisterschaft in Klagenfurt zurück. In der Altersklasse 70+ gewann sie an der Seite der Salzburgerin Inge Gruber Silber im Doppel. Im Einzel gab es den dritten Platz. In der Klasse 65+ gab es mit der Vorarlbergerin Gabi Schwarzmann, sowie dem Gumpoldskirchner Wilfried Reichrath jeweils Bronze.