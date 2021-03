Der BAC riskierte bei der Aufstellung im Bundesliga-Derby gegen Wr. Neustadt. Der Poker ging anders als gegen Linz und Kapfenberg nicht auf. Wr. Neustadts Felix Wetzel spielte gegen Badens Amirreza Abbasi bärenstark. „Da hätte ich Amirreza von der Papierform her vorne gesehen“, kalkulierte BAC-Obmann Andreas Meixner die 2:3-Niederlage nicht ein.

Ein Mitgrund waren die schwierigen Bedingungen in der Neustädter Remise. „Der Ball hat ganz wenig Schnitt angenommen, ist flach weggesprungen oder sogar weggerutscht“, schildert Meixner: „Aber das ist eben der Heimvorteil. Damit hat vor allem Patrik Juhasz in seiner ersten Partie gehadert, so etwas kann er aber nicht ändern, das muss er lernen“, fordert Meixner vom Ungarn.

Eine Entwicklung, die er am besten in den drei Spielen (binnen vier Tagen) nach Ostern durchmacht. Ein Sieg gegen Innsbruck ist fix eingeplant. Einen Überraschungscoup gegen Salzburg oder Stockerau bräuchte es, um Oberwart, das sich nach der Saison aus der Top-Liga zurückzieht, noch von Platz sieben zu verdrängen. Das würde weitere Förderungen vom Sportland.NÖ bringen. Dann geht der Blick Richtung Saison 2021/22. Abbasi hat um zwei Jahre verlängert. Juhasz wird den Verein hingegen verlassen, heuert bei Linz an, wo Top-Spieler Lubomir Pistej weg ist.