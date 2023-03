Wiener Neustadt triumphiert in Kennelbach

Werbung

In Vorarlberg feierte Tabellenführer Wiener Neustadt einen Auswärtssieg in beeindruckender Art und Weise. Frane Kojic gewann das Top-Spiel gegen Kennelbachs Nummer eins Simon Pfeffer mit 3:1. Felix Wetzel hatte gegen Istvan Toth nur phasenweise Probleme, erhöhte dank seines 3:1-Erfolgs auf 2:0. Ivor Ban schoss Miroslav Sklensky mit 3:0 von der Platte. Anschließend gewann die kroatische Paarung Ban/Kojic auch das Doppel ohne Satzverlust. Wiener Neustadt führt die Tabelle damit weiterhin fünf Punkte vor Wels an. Die Oberösterreicher haben allerdings zwei Partien weniger absolviert als die Cracks aus der Allzeit Getreuen. Am Sonntag gastiert Cupsieger Wiener Neustadt dann beim abgeschlagenen Schlusslicht Kuchl.