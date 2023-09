Triestingtal/Guntramsdorf-Damen: Zwei Pleiten, aber erster Sieg

Am Wochenende startete die Tischtennis-Bundesliga-Saison 2023/24. Die SG TTV Oberes Triestingtal/TTC Guntramsdorf spielt auch heuer in der 1. und 2. Damen-Bundesliga. Beide Teams traten an diesem Wochenende in Kufstein an.

Die 1. Mannschaft spielte zum Auftakt gegen den Aufsteiger USV Indigo Graz. Dominika Vizinona, Adrienn Kovacs und Daniela Magerle hielten das Match gegen den starken Gegner bis zum Schluss offen. Am Ende fehlte aber das Glück in das Entscheidungsdoppel zu kommen. Somit ging das Auftaktspiel mit 2:4 verloren.

Viel besser war der Matchverlauf im zweiten Samstagsspiel gegen SG Voitsberg/DonBosco. Dominika Vizinona, Adrienn Kovacs und Daniela Magerle lagen von Anfang an in Front. Beim Spielstand von 2:1 vergaben Dominika Vizinova und Daniela Magerle leider Matchbälle und damit die Vorentscheidung im Spiel gegen die Steirer. Beim Stand von 2:3 gewann Adrienn Kovacs gegen die Steirerin Rosa Sauer mit 3:0 und stellte auf 3:3. Das Entscheidungsdoppel konnte das Duo Vizinova/Kovacs gegen das Duo Sarofem/Arellano-Yacelga mit 3:2 gewinnen und fixierten damit mit 4:3 den ersten Saisonsieg.

Im Sonntagsspiel gegen ESV Bruck/Mur 1 glückte Coach Bernhard Chladek nicht die perfekte Aufstellung — 2:4-Pleite.Chladek meinte nach dem Wochenende: „Es war ein guter Auftakt unserer ersten Mannschaft; leider fehlte uns das Glück. Die Spielerinnen haben aber noch Potential nach oben. Wenn wir das in den nächsten Spielen abrufen können, werden wir mehr Siege feiern können.“ Die zweite Mannschaft spielte an diesem Wochenende am Samstag und Sonntag gegen die geografisch westlichsten Teams der Liga. Gegen TTC Feldkirch am Samstag und TTC Kirchbichl am Sonntag setzte es aber eine klare 0:6 Niederlage. Man muss dem Team aber zu Gute halten, dass die Gegnerinnen zu den Top-Teams der Liga zählen und die Spiele nicht so einseitig waren wie das Ergebnis!