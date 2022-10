Titeljagd in Tattendorf

Werbung

Der Windpark Run in Tattendorf (Bezirk Baden) war der würdige Rahmen für die NÖ-Landesmeisterschaft im Zehn-Kilometer-Straßenlauf. Gold bei den Herren ging wenig überraschend an Timon Theuer von der Union St. Pölten. Der 28-Jährige setzte sich im Zielsprint gegen den Kenianer Isaac Kosgei durch. Theuers Siegerzeit betrug 31:44 Minuten. Die weiteren Medaillen bei der NÖ-Meisterschaft gingen an Jan Ratay (32:49) und Klaus Vogl (32:55).

Beide starteten für LCA Umdasch Amstetten. Bei den Damen krönte sich Sophie Grabner (LT Gmünd) zur NÖ-Landesmeisterin. Die 24-Jährige gewann in 36:18 Minuten vor Larissa (ULC Riverside Mödling/37:36) und Nicole Bauer (ULC Riverside Mödling/40:47). Über fünf Kilometer setzten sich Daniel Karner (16:00) und Sonja Inzinger (18:54) durch. Über diese Distanz wurden auch die Landesmeistertitel in der U18-Klasse vergeben. Diese holten sich Emil Geyer (17:25) und Vanessa Zipperl (20:02).