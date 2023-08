35. Österreichisches Stutenderby im Rahmen des Linz-Renntages

Sieben vierjährige Pferdedamen treten nächsten Sonntag beim 35. Österreichischen Stutenderby über 2100m gegen einander an: Dabei gibt es eine eindeutige Favoritin: Die in Italien trainierte Lady Cash AS, diesmal mit dem deutschen Catchdriver Michael Schmid im Sulky. Der Renntag wird in Kooperation mit dem Linzer Trabrennverein, der wohl über ein Vermögen, aber leider über keine eigene Trabrennbahn verfügt, veranstaltet.

Insgesamt gibt es drei PMU-Premium-Races, wobei das Beste, das Stutenderby, am Schluss des Renntages auf dem Programm steht. Weiters ist ein Rennen des Amazonen-Cups für Amateurfahrerinnen zum Jubiläum „40 Jahre Verein der Salzburger in Wien“ auf der Tageskarte. Beim Walter Bauer- Geburtstagsrennen kommt der Derbyzweite Giovanni Venus gegen die aktuelle Siegerin Tirana und und den schnellen Slowenen Golden Avenue zum Einsatz. Vor dem Stutenpreis tritt der aktuelle Sieger aus dem Gold-Cup King oft he World (diesmal mit seinem Trainer Harald Sykora) gegen die bärenstarke Franzosen (aus slowenischem Besitz) Fun de Bellande, Du de Connee und Krack du Clocher an.

Für die Wetter werden Auszahlungsgarantien z.B. bei der Dreier- und Vierwette von 1.500 – 2.000€ sowie für die Super 76-Wette von 6.000€ geboten. Das erste Rennen findet um 16 00 Uhr statt.