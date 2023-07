Am Sonntag gibt's in Baden einen Renntag mit Hut

Ein ganz besonderes Flair erwartet am nächsten Sonntag (Beginn wieder 15 30 Uhr) die Besucher auf der Badener Traditionsrennbahn: Eleganz und viele Hüte, darunter sicher auch so manche exzentrische Kreationen und diesmal ein sehr starker Baden-Bezug.

Es kommt nämlich die Badener Palio mit einem Wettkampf der Stadtteile wieder zur Austragung und auch ein an den langjährigen Badener Bürgermeister und Trabrennvereinspräsident Viktor Wallner erinnerndes Gedenkrennen.

Giganten-Treffen über 1.600 Meter

Im sportlichen Bereich ist es wieder gelungen, internationale Spitzenpferde zu verpflichten: In einem 1600 m – Rennen „frei für alle“ treffen in einer Art kleinen Badener Meile mit dem Derbysieger von 2021, Heck M Eck, dem vorjährigen Derbyzweiten und Seriensieger Shining Star sowie dem unglücklichen Fünften aus der Badener Meile, D. D.‘s Redemption mit dem sagenhaften Rekord von 1.10,4 absolute Top-Pferde aufeinander. In einem anderen der drei mit 4000€ dotierten PMU-Rennen wird der superschnelle Ungar und Zweite in der Badener Meile Bugatti SS versuchen, einen Sieg zu erreichen.

Insgesamt kommen elf Rennen zur Austragung. Im ersten Rennen gibt es einen sensationellen Dreier-Wette-Jackpot von 5.738€. Dass die Super 76-Wette tolle Gewinne bescheren kann, zeigte sich am letzten Renntag, als ein Solo-Gewinner 31.550€ einstreifen durfte. Eine einzigartige Atmosphäre, lukrative Gewinnchancen und ein sportlich hochstehendes Programm wird hoffentlich wieder viele Besucher zu „Traben hautnah“ locken.