Baden bereit für nächsten Großrenntag

„Ein Traber-Frühling im Juli“, strahlt BTV-Vize Gerhard Reichebner aktuell mit den intensiven Sonnenstrahlen um die Wette. So viele Zuschauer wie in dieser Saison verirrten sich schon lange nicht mehr auf die Badener Trabrennbahn. Und auch der kommende Renntag am Sonntag (ab 15.30 Uhr) hat wieder eine Höhepunkte parat. Unter anderem steht mit dem Hochstaffl-Gedenkrennen eines der prestigeträchtigen Zuchtrennen auf der Tageskarte. Bei diesem Rennen für Drei- und Vierjährige haben Mona Lisa Venus und St. Ledger-Siegerin Makya die besten Chancen.

Groß war der Andrang vor allem für das Qualifikationsrennen zum Spuertrot-Cup. Beim Finalrennen in Berlin geht es 70.000 Euro. In Baden musste das Rennen geteilt werden — in beiden Läufen sind neun Pferde am Start. Im ersten Quali-Rennen sind Faithtrot und Tyron Hill die Favoriten. Im zweiten Lauf sind Oscarello, Luzano Boko, Winnetou Diamant und Diamant Venus die aussichtsreichsten Kandidaten. Insgesamt stehen elf Rennen am Programm.