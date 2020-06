Der Wettergott hatte kein Einsehen mit den Anstrengungen des Badener Trabrennvereines, nicht nur Dauerregen, sondern ausgesprochen ungemütliche Kälte hielt den Besucherzustrom in Grenzen, aber viel mehr Besucher hätten im Inneren der von außen zugänglichen Gastronomielokale auch nicht Platz gehabt. „Traben hautnah“ (an der Barriere der Rennbahn) war diesmal nicht möglich, aber man konnte von der Gastronomie aus (und natürlich über Video) die Rennen vor Ort verfolgen, was sonst bei Sportveranstaltungen ja derzeit nicht möglich ist. Ein Großteil der Rennen musste fliegend, ohne Startauto gestartet werden.

Aus der sehr abwechslungsreichen Tageskarte stachen zwei Rennen heraus: Zunächst einmal die internationale Pfingstmeile, gelaufen als Großer Preis des Teams Neuhof: Gleich nach dem Ab entbrannte ein heißer Kampf um die Spitze, bei dem sich der Favorit Dragon Darche mit Manfred Strebel durchsetze. Gerhard Mayr machte sich sehr rasch mit Muscle Boy As, auf die Verfolgung, dahinter legte sich Martin Redl mit Rolando Venus zurecht. Der österreichische Rekordchampion versuchte mit Muscle Boy As anzugreifen, konnte aber Dragon Darche nicht von der Spitze verdrängen.

Zante Laser wurde am Ende noch gefährlich

Wolfgang Ruth wählte diesmal mit Zante Laser eine andere Taktik als in Ebreichsdorf, wo die Stute auf und davon lief, aber letztlich nur Dritte war. Mit Speed kam die jüngste Teilnehmerin sehr gut auf, aber Dragon Darche war in Tagesbestzeit von 1.15,2 Minuten nicht zu schlagen. Der schon im Ruhestand befindliche Transportunternehmer aus Maria Enzersdorf, der aber im Sulky umso aktiver ist, bezeichnete seinen siebenjährigen französischen Fuchshengst als „Wunderpferd“.

Das zweite Hauptereignis war den Amateuren vorbehalten und ging über lange 2.600 Meter mit Bänderstart. In der Anfangsphase eliminierten sich gleich die Favoriten Kronprinz Rudolf und Cashback Pellini (neben anderen Teilnehmern) durch Galoppaden. Nach kurzer Führung von Raika Venus mit Karl Gruber übernahm Mathias Stocker mit der neunjährigen deutschen Stute Amicellina die Führung und gab sie bis ins Ziel nicht mehr ab. „Anbohrversuche“ von Danse le Rock mit Sabine Schatzdorfer brachten schließlich nichts ein, im Finish eilte Uranosky Etoile mit Peter Sykora in Riesenschritten auf den zweiten Platz.

Der Renntag mit Zusehern ausschließlich in der Gastronomie wird jedenfalls einen ganz besonderen Platz in den Annalen des Trabrennvereins bekommen. Bis zum nächsten Renntag am 5. Juli wird es womöglich für das Publikum schon wieder deutlich leichter, die Rennen zu verfolgen.