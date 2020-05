Die Corona-Pandemie ließ die Saisoneröffnung wackeln. Doch nun kann der Badener Trabrennverein zumindest etwas aufatmen. Der Saisonstart am Pfingstsonntag (15 Uhr) kann stattfinden. Auch wenn ein paar Adaptierungen notwendig sind. So wird das Motto „Künstler helfen Künstler“ auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Auch die Tribünen müssen leer bleiben, dennoch wird es die Möglichkeit geben, die zehn Leistungsprüfungen live vor Ort zu verfolgen. Denn angrenzend zur eigentlichen Sportstätte gibt es vier Restaurants – Heurigen-Restaurant Schmid-Kogler ( 0664/3815167), Maschelini ( 0664/2711426, Restauration Rotunde ( 0664/5285049) und Restaurant Pegasus (0676/7611928). Eine telefonische Reservierung ist unbedingt notwendig. Die Restaurants verfügen allesamt über einen eigenen Eingang, auch eine Wettkassa wird es geben. Wichtig für den BTV: Die Rennen werden auch nach Frankreich übertragen, sodass ein wirtschaftlicher Nutzen gegeben sein sollte. Bereits diese Woche gab es die erste Rennen im Magna Racino allerdings ohne Gäste, ohne Gastronomie und ohne Siegerehrung, maximal zehn Gespanne pro Leistungsprüfung und nur Profis im Sulky. Sogar die Besitzer wurden gebeten daheim zu bleiben, dafür gab es einen Live-Stream und die Möglichkeit, von auswärts zu wetten.

Das sportliche Hauptereignis war der Große Jubiläumspreis des Linzer Traberzucht- und Rennvereins über die Mitteldistanz von 2.140 Meter, bei dem neun Pferde der obersten Kategorie am Start waren. Favoritin Zante Laser mit Wolfgang Ruth übernahm rasch die Spitze. Doch ab dem Schlussbogen näherte sich Harald Sykora mit dem bereits elfjährigen Wallach „King of the World“ und sicherte sich noch den Sieg vor Mentor Venus und Zante Laser.