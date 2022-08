Werbung

Der Renntag am letzten Julisonntag hatte es in sich: das 34. Österreichische Stutenderby und den 4. Vorlauf zum Super Trot Cup 2022, ein Trabreiten und zahlreiche andere interessante Rennen. Angenehmes Sommerwetter trug auch dazu bei, dass sich wieder eine große Anzahl an Zusehern zum „Pfaffstätten-Renntag“ auf der Badener Traditionsrennbahn einfand.

Haller mit Spaziergang nach Berlin

Der Super Trot ist eine internationale Rennserie mit Vorläufen in verschiedenen Ländern, wobei sich die drei Besten zum Finale am 20. August in Berlin qualifizieren. Schon der Vorlauf hatte die hohe Dotation von 15.000 Euro, um die zwölf Pferde, darunter die stärksten Vertreter der österreichischen Zucht, über 2.100 Meter mit Autostart kämpften. Besonders interessant versprach das erneute Aufeinandertreffen der ersten beiden Pferde aus Derby und St. Leger, Shining Star und Charmy Charly AS zu werden, aber es kam anders als erwartet.

Rudi Haller triumphiert mit Charmy Charly im Super Trot überlegen. Foto: Edi Risavy

Nach dem Ab schickte Mario Zanderigo Juliano Mo zunächst an die Spitze, aber niemand hatte noch so einen schnellen Start mit Nummer zwölf aus der zweiten Startreihe gesehen, wie ihn Charmy Charly As mit Rudi Haller hinlegte, während sein Bezwinger vom St. Leger Shining Star kurz nach dem Start rettungslos einsprang. Einmal an der Spitze konnte Haller mit Charmy Charly schalten und walten, nahm das Tempo heraus und beschleunigte in der letzten Halben wieder. Der erste Verfolger Juliano Mo verteidigte den zweiten Platz, als bester „Ausländer“ sprintete Olympia Hazelaar mit Christoph Schwarz auf den dritten Platz. Wenn man berücksichtigt, dass Rudi Haller an der Spitze teilweise das Tempo reduzierte, ist die Kilometerzeit von 1:14,2 Minuten noch bemerkenswerter. Die aus Bayern stammenden Züchter Sabine Jackson und Alfons Müller jubelten: „Berlin, wir kommen“.

Orlandos Angel als beste Stute

Zehn österreichische Spitzenstuten des Geburtsjahrganges 2018 versammelten sich für das 34. Stutenderby hinter dem Startauto. Von der guten Startposition zwei schoss Orlandos Angel Z mit dem schwedischen Stardriver Jörgen Sjunesson gleich an die Spitze, nach einer halben Bahn kam Hansi Lichtenwörther mit Fortuna Venus (der Derby-Dritten) außen vorbei und verdrängte die Stallgefährtin Orlandos Angel Z von der Führung, die aber in Lauerposition verblieb.

Vor dem letzten Bogen machte Sjunesson mit Orlandos Angel ernst und überlief seinerseits die Führende, die im Einlauf noch auf den dritten Platz zurückfiel, während Champion Gerhard Mayr mit Be Happy Now groß aufkam und den Ehrenplatz ergatterte. Im Siegerinterview mit Erich Weiss meinte der erfolgreiche Catchdriver Sjunesson, dass für ihn alles sehr leicht war und das Pferd in toller Form ist; auch ein Kompliment an den zuständigen Betreuer Johann Lichtenwörther. Die Besitzerfamilie Stocker aus der Steiermark konnte sich über den überlegenen Zuchtrennsieg freuen.

Traben im Sattel

Nach langer Zeit sah man in Baden wieder einmal gerittene Traber, fünf Pferde mit fünf Damen im Sattel nahmen mit Bänderstart die 2.100 Meter-Distanz in Angriff. In der Anfangsphase sprang die Mehrzahl der Pferde ein, Bernadette Priller setzte sich mit Limited PS an die Spitze und gab diese nicht mehr her. Eagle Greenwood mit Alexandra Sandner und Patron Viking (der nach dem Start eingesprungen war) mit der sonst im Sulky agierenden Conny Mayr holten sich die Plätze.

Doppelsiege gab es für Champ Gerhard Mayr und die internationalen Spitzenfahrer Rudi Haller und Jörgen Sjunesson zu verzeichnen. Nächster Renntag ist der 7. August (Beginn 16 00 Uhr) mit der traditionellen “Palio von Baden“ und dem Gold Cup der Amateure.