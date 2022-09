Ein anonymer Sieger im 154. Galopper-Derby im Ebreichspark

Werbung

Trotz starken Windes und unsicheren Wetters brachte die Durchführung von insgesamt sechs Galopprennen, darunter dem 154. Österreichischen Galopper-Derby Massenbesuch in den Ebreichspark, insgesamt wartete ein Mammutprogramm von nicht weniger als 17 Rennen auf die Zuschauer. Technischer Probleme und einem heißen trockenen Sommer zum Trotz haben sich die Bemühungen um die Galopper-Grasbahn bezahlt gemacht, das Geläuf wurde mehrfach gelobt.

Die wohl traditionellste Sportveranstaltung in Österreich sah nach einer Streichung insgesamt sieben Pferde am Ablauf, darunter nicht weniger als vier Wallachen, nachdem dieses Rennen erstmals auch für Wallachen geöffnet wurde. Nach dem Abspringen aus den Startboxen setzte sich zunächst der tschechische Gast Apollon (Tomas Lukasek) an die Spitze, auch Regi Csibesz aus Ungarn mit Reiter Istan Kozma war gleich im Vordertreffen auszumachen, dahinter der österreichische Starter Vadirum mit Jan Havlik im Sattel. Der aus München angereiste Anonymous aus dem Erfolgsstall Salzburg machte im letzten Bogen außen mit dem 1,81 Meter großen Jockey Patrick Gibson Druck, aber Regi Csibesz wehrte sich lange nach Kräften gegen den Angreifer. Letztlich war der deutsche Fuchswallach Anonymous doch stärker, hinter dem ungarischen Hengst lief die favorisierte Stute Walking on the Sun (Luca Maniezzi) nach einem unauffälligen Rennen auf den dritten Platz vor Vadirum. Damit gelang dem von Sarah Steinberg trainierten Stall Salzburg der vierte Derbysieg in Ebreichsdorf, eine einmalige Erfolgsbilanz.

Shining Star überstrahlt wieder alle

Gibt es wieder einen Sieg von Charming Charly AS oder kehrt Shining Star auf die Siegerstraße zurück? Das war die Frage in der AROC Breeders Crown für vierjährige Traber. Zunächst sicherte sich Fortuna Venus mit Johann Lichtenwörther die Spitze, aber Shining Star (Hubert Brandstätter) legte von Startplatz acht einen Blitzstart hin und übernahm die Führung. Schon setzte Charming Charly, diesmal mit Catchdriver Michael Schmid, nach und versuchte immer wieder an die Spitze zu gelangen. Diese beiden Pferde lösten sich vom Feld und machten das Rennen unter einander aus. Auch ein finaler Angriff im Einlauf konnte Shining Star nicht von der Spitze verdrängen, so feierte der Brandstätter-Crack nach dreimaligem Versagen wieder einen tollen Sieg in der hervorragenden Kilometerzeit von 1:15,7 Minuten. Brandstätter meinte im Siegerinterview, dass Shining Star die Heimatbahn in Ebreichsdorf mit ihren großen überhöhten Kurven besonders gut liegt. Dritter wurde Lewis Kronos mit seinem Besitzer Josef Gruber junior.

Agip war diesmal der richtige Treibstoff

Im AROC-Derby der Dreijährigen wurde eigentlich der bayrische Gast Black Money mit Josef Sparber favorisiert. Nach dem Start war Angel Face (Hubert Brandstätter) an der Spitze auszumachen, während Giovanni Venus (Carsten Milek) und Power Conway (Gerhard Mayr) einsprangen. Die Stute Angel Face entfernte sich zunächst vom Feld, aber schon nach einer Runde griff außen der favorisierte Black Money an, auch Agip (Harald Sykora) sicherte sich eine gute Position. Im letzten Bogen lancierte der im Mitbesitz von Zentrale- und Krieau-Präsidenten Peter Truzla stehende Hengst Agip eine Angriff und siegte leicht, während Angel Face galoppierte. Hinter Black Money erreichte Power Conway nach erheblichem Startverlust noch den dritten Platz.

Österreichische Sieger bei den Galopprennen

Die Moosbrunnerin Carolin Stummer siegte mit dem in ihrem Mitbesitz stehenden Aran im Amateurrennen (Georg-Stärk-Gedenkrennen), der in Ebreichsdorf stationierte Trainer Frantisek Drosza konnte einen Sieg mit seinem Crack Beau Massagot (Jockey Jaromir Safar) verbuchen und der Freudenauer Trainer Markus Geisler war bei den Zweijährigen erfolgreich, Sieger war die österreichisch gezogene Stute Wonder Wood mit Jan Havlik.

Bei den Trabrennfahrern gelang Christoph Fischer als einzigem ein Doppelsieg. Ob es – trotz des großen Erfolges – im nächsten Jahr wieder Galopprennen in Ebreichsdorf geben wird, steht in den Sternen, die nächste den Trabern vorbehaltene Rennveranstaltung findet bereits am 9. Oktober im Ebreichspark (mit der Austrian Championship) statt.

Ergebnisse:

1.Rennen (Galopp): Wonder Wood(Jan Havlik) vor Snowboard und Marie

2.Rennen (Galopp): Aran(Carolin Stummer) vor Inverted Swan und Saxana Grey

3.Rennen: Delta Venus(Thomas Royer) in 1.18,5 vor Bezaubernde Jeannie und Blue Solitaire

4.Rennen (Galopp): Beau Massagot (Jaromir Safar) vor Manolla und Grey Touch

5.Rennen (Galopp): Thamna (Örs Kolomban) vor Beau Match vor Occasion

6.Rennen: Agip (Harald Sykora) in 1.19,2 vor Black Money und Power Conway

7.Rennen (Galopp): Whistledownthewind (Monir Madihi) vor Seeking Dickens und Juna Light

8.Rennen: Zanetti Venus (Christoph Fischer) in 1.18,8 vor Amigo Venus und Dallas Venus

9.Rennen: Ardo Goal (Wilhelm Huemer) in 1.19,9 vor Royal Crown Venus und Vivien Venus

10.Rennen: Lady Cash AS (Michael Schmid) in 1.19,1 vor Jamaica Island und Lucky Luciano

11.Rennen: Power Shaman (Gerhard Mayr) in 1.20,1 vor Troja und Funny Rose Venus

12.Rennen: Shining Star (Hubert Brandstätter) in 1.15,7 vor Charmy Charly AS und Lewis Kronos

13.Rennen (Galopp): Anonymous (Patrick Gibson) vor Regi Csibesz und Walking on the Sun

14.Rennen: Onyx(Mirko Gregorc) in 1.18,2 vor Lambo Fortuna und Gold Eagle

15.Rennen: Xaver Venus (René Karlovatz) in 1.18,9 vor My Kronos Venus und Rolando Venus

16.Rennen: Rammstein(Martin Redl) in 1.18,1 vor Jasmine Dragon und Bitter Lemon

17.Rennen: Esebio d’Ourville (Christoph Fischer) in 1.17,3 vor DJ D’Urfist und Dragon Darche