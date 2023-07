Erfolgreicher Eröffnungsrenntag – es „mayrte“ gehörig

Nach Siegen in den ersten drei Rennen konnte sich der Pinzgauer Erfolgsfahrer auch das sportlich wertvollste Rennen am Schluss des Renntages, ein Bänderstartrennen über 2600m „frei für alle“, sichern. Nach dem zweiten Versuch klappte der Start und nach kurzer Führung von Rolando Venus mit Jonas Steiner, der seine günstige Startposition ausnützen konnte, war zunächst Escada (Erich Kubes) zur Stelle, wurde aber sogleich von Mentor Venus mit Johann Lichtenwörther abgelöst. Eine Runde vor Schluss grifft Gerhard Mayr mit Power BMG außen an und setzte sich in der Schlusskurve durch. Im Einlauf kam dann der pönalisierte Samir mit Dominik Duda mit Riesenschritten auf und verdrängte Mentor Venus noch auf Platz drei. Power BMG konnte mit seinen acht Jahren den dreißigsten Sieg feiern, was auch nur wenigen Pferden gelingt. Auch das schon traditionelle Doppelsitzerfahren des Vereins „Künstler helfen Künstlern“ konnte sich Mayr mit Beifahrer Markus Freistätter dank einer starken Leistung von Seppi Barosso sichern.

Höbart Brüder besiegen die Profis

Die Brüder Alfred und Christian Höbart, beide im Amateurlager daheim, aber berechtigt mit eigenen Pferden an Profi-Rennen teilzunehmen, siegten hintereinander. Zuerst Alfred Höbart mit Versace Venus und dann Christian Höbart mit Quuenie in dem höchstdotierten Rennen der Tageskarte, dem Großen Preis des Clubs der Trabrennstallbesitzer und -züchter, (4000€).In diesem Rennen steuerte zunächst Georg Gruber One Hell of a Ride an die Spitze, während der favorisierte Power Classic mit Gerhard Mayr einsprang. Hubert Brandstätter, der eilends zwischen dem Sulky und der Schank der Rotunde wechselte, griff mit Rocco Venus an, wurde aber von Cox (Erich Handlos) abgelöst, bis dieser auch einsprang. Im Einlauf kamen dann Quuenie, Dancing Star Venus (Christoph Fischer) und Adonis Mo(Mario Zanderigo) angeflogen, wobei die Höbart Stute das stärkste Finish hatte. Als Trainer beider Siegpferde fungierte übrigens der 3. Höbart-Bruder, Karl, der einzige Profi. Einem anderen Amateur, dem in toller Form fahrenden Steirer Thomas Royer, gelang mit Irwin de Corta und Casino Royal ein Fahrerdouble.

Sensationeller Großrenntag am 9. Juli

Gleich zwei Höhepunkte der Badener Trabrennsaison finden am nächsten Rennsonntag (Beginn wieder 15 30 Uhr) statt: Die 59. Internationale Badener Meile für internationale Topsprinter (u.a. der Berliner Bahnrekordhalter Chimichurri mit Thorsten Tietz) und das 32. Österreichische Traber St. Leger, „die“ Derby-Revanche für vierjährige Österreichische Pferde(u.a. mit Derbysieger M Eck Enroe und der schnellen Stute Lady Cash AS mit ihrem Trainer Erik Bondo), beide mit 10.000€ dotiert, sowie vier PMU Premium-Races und die Badener Meile der Amateure.

Ergebnisse: