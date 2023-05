Favoritensiege am Ebreichsdorfer Abendrenntag

Bei schönstem Rennbahnwetter veranstaltete der AROC am 21. Mai einen Abendrenntag mit 4 PMU-Rennen. Nur die stechenden Insekten trübten das Rennbahnvergnügen – wie derzeit überall, so auch im Ebreichsdorf. Zahlreiche Sponsoren vor allem aus dem Kreis der Trainer und Besitzer unterstützen diesen Renntag : Das Hauptrennen für die gewinnreichsten Pferde über 2140 hatte mit dem aus Bayern angereisten (und in Österreich schon bestens bekannten) achtjährigen französischen Wallach Fan d’Arifant einen klaren Favoriten. Zunächst stürmte Gerhard Mayrs Angle of Attack an die Spitze, wurde aber sogleich von dem von Christoph Schwarz pilotierten Favoriten angegriffen, der sich auch durchsetzte. Catch me if You can (Franz Konlechner) machte außen viel Boden gut und begab sich neben dem Favoriten in Lauerposition. Bis zum Einlauf passierte nicht allzu viel, die beiden Führenden holte die Plätze eins und zwei. Mit sehenswertem Speed flog von hinten noch Samir (Dominik Duda) heran und sicherte sich den dritten Platz. Der Sieg ging aber an Fan d’Arifant in Tagesbestzeit von 1.15,0.

Shining Star war das Maß der Dinge

Zwei Rennen zuvor gaben sich acht Spitzencracks über die Fliegerdistanz von 1640m ein Stelldichein: Auch hier gab es mit dem Lokalmatador Shining Star (Hubert Brandstätter) einen klaren Favoriten. Nur ganz kurz nach dem Start war die Blitzstarterin How Nice S.R. an der Spitze auszunehmen, gleich wurde sie von dem Favoriten angegriffen und verdrängt. Der ungarische Gast Villam Ville (Goran Zolnaji) kam mit einem energischen Vorstoß bis an die zweite Stelle, fiel aber später wieder zurück, während How Nice S.R.(Erich Kubes) den zweiten Platz verteidigte. Juliano Mo (Mario Zanderigo), zuletzt überraschender Zweiter im Preis der Stadt Wien, eroberte den dritten Platz, aber die Siegeslorbeer war Shining Star nicht zu nehmen.

Ein anderes Pferd aus dem Stall Brandstätter/Sascha Fischer, nämlich die erst dreijährige Stute Mona Lisa Venus aus dem Stall Kottingbrunn beeindruckte durch ihren hochüberlegenen Sieg in tollen 1.15,7 über 2140m. Insgesamt kam der im Ebreichspark stationierte Berufsfahrer Hubert Brandstätter zu vier Siegen, sein Trainer Sascha Fischer zu nicht weniger als fünf(!). Der nächste Renntag in Ebreichsdorf steigt am 25. Juni mit der Austrian Championship, bevor dann der Traberzirkus nach Baden übersiedelt.

Ergebnisse