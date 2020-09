Zwölf Top-Pferde mit dem Top-Favoriten Kellahen, der für 65.000 Euro im Deutschen Derby nachgenannt wurde, so viele Starter mit so viel Klasse (darunter zwei Starter aus dem Deutschen Derby, Gruppe I, und die Siegerin des wertvollsten Stutenrennens Tschechiens, Zariyannka) gab es in Ebreichsdorf schon lange nicht mehr zu bewundern. Der AROC veranstaltet diesmal neben den Traberbewerben fünf Galopprennen, darunter ein Zweijährigen-Rennen.

Zahlreiche Jackpots warten

Im Hauptrennen der Traber, der Breeders Crown, sind 13 vierjährige Cracks genannt, darüber hinaus sind acht weitere Trabrennen geplant, also insgesamt 14 Rennen. Auf die Spieler wartet in der Sechser-Wette ein Jackpot von mehr als 25.000 Euro und mehr als 9.000 Euro in der Dreierwette, sowie weitere Jackpots in der Einlauf-und der Finishwette. Los geht's mit dem Renntag am Sonntag um 13 Uhr.