Grande Finale in Ebreichsdorf

Bei nach wie vor schönem Herbstwetter stand für die Besucher des letzten Saisonrenntages im Ebreichspark wieder das Gastrozelt mit der bewährten Bewirtung von Dagmar Sporker und ihrem Team zur Verfügung. Obwohl diesmal kein Zucht- oder Jahrgangsrennen am Programm stand, gelang es AROC-Rennsekretär Andreas Steiner ein sehr interessantes Starterfeld mit vielen Spitzenpferden und abwechslungsreichen Rennen (davon vier PMU Premium Races) zusammen zu stellen.

Start-Ziel-Sieg für Cashback Pellini

Das eigentliche Hauptrennen für die beste Klasse über 2.140 Meter ist schnell erzählt: Nach dem Ausfall von Zante Laser war das Rennen wieder ziemlich offen: Gerhard Mayr sicherte sich mit schnellem Antritt von Cashback Pellini gleich die Spitze, dahinter machte sich Stravinskij Bigi (Thomas Royer) auf die Verfolgung. Der Champion konnte das Tempo unterwegs verschleppen und rechtzeitig vor dem Einlauf wieder beschleunigen. So blieb die Reihenfolge bis zur Ziellinie, außen lancierte Khalid mit Thorsten Tietz einen Angriff, der ihm den dritten Platz einbrachte, während Cashback Pellini sich absetzen konnte.

Tietz gewinnt zum Abschluss doppelt

Die beiden nächsten (und letzten) Rennen, auch über 2.140 Meter wurden zur Beute von Thorsten Tietz, der als Fahrer für die in München beheimatete Trainergemeinschaft Robert Gramüller/Josef Sparber fungiert, obwohl eigentlich andere Pferde favorisiert wurden: Bramante CLA (Thorsten Tietz) und How Nice S.R.(Erich Kubes) waren schon am Start sehr heiß, Letztere wurde sofort an die Spitze dirigiert, während Tietz zunächst in Lauerposition verharrte. Dahinter ließ Hubert Brandstätter seinen dreijährigen Crack Shining Star (zuletzt Sieger im Poschacher-Gedenkrennen in der Krieau) ruhig eintreten, war zunächst Dritter, um dann außen an die zweite Stelle vorzugehen. Bramante CLA überholte How Nice S.R., die sich aber im Einlauf wieder auf den zweiten Platz zurückkämpfte, während Shining Star nur der dritte Platz blieb.

Oscarello wurde die Show gestohlen

Im letzten Rennen wurde das Badener Pferd der Saison Oscarello (Christoph Fischer) favorisiert, wirkte aber von Anfang an ein bisschen unruhig. Gerhard Mayr nahm mit der dreijährigen Stute Latina di Baia S gleich die Spitze, Oscarello war dahinter zu sehen. Erich Kubes lancierte außen einen Angriff mit Jeronymo Casei, aber letztlich hatten alle mit dem Ausgang des Rennen nicht viel zu tun. Denn Karel G Greenwood (Thorsten Tietz) stürmte an die Spitze, dahinter lief Bollinger Mail mit Hubert Brandstätter ein sehr starkes Rennen und im Finish kam auch noch Faster than Usain (Thomas Pribil) auf.

Der dreifacher Mayr

Erfolgreichster Fahrer war – wieder einmal - der „ewige Champion“ Gerhard Mayr mit drei Siegen. Amateur Johann Preining junior brachte es ebenso wie Thorsten Tietz auf einen Doppelerfolg. Bei den Trainern scorte Peter Schwarzlmüller ebenso dreimal wie Gerhard Mayr. Bereits in der Qualifikation war eine hochtalentierte Zweijährige namens Delicious Wind (Wolfgang Ruth) zu sehen, die sich in 1:17,0 Minuten qualifizierte. Jetzt ist einmal Winterpause im Ebreichspark und über die nächste Saison kann derzeit noch gar nichts gesagt werden.