Hautnah bei der Grand Slam-Chance im Ebreichspark

Bei freiem Eintritt und unter Einhaltung der Corona-Regeln (Contact tracing und 3G) lädt der AROC im Ebreichspark zu seinem vorletztem Renntag 2021 ein und dieser hat es in sich: Die Breeders Crown wird als letztes Zuchtrennen der Saison ausgetragen und der Dominator Heck M Eck steht vor dem Grand Slam, sprich: Er ist heuer in den vierjährigen Zuchtrennen ungeschlagen (Derby, Flieger-Derby/Wien – St. Leger/Baden) und stellt sich in Ebreichsdorf nochmals seinen Konkurrenten, an eine Niederlage glaubt niemand.

Erste Herausforderin ist die Stutenderbysiegerin Suzi KP aus dem Quartier von Martin Redl und dem Besitz von Amateurchampioness Nadja Reisenbauer aus Pfaffstätten, sowie Lokalmatador Hubert Brandstätter mit seinem Lido (Besitzer Weinbau Waldhäusl aus Sooß), der immer besser wird, was er zuletzt im Flieger-Derby mit Platz zwei dokumentierte.

Hochspannung im Gold Cup

Aufgewertet wird das sportliche Programm durch sechs PMU Premium Races, die direkt nach Frankreich übertragen werden und internationale und nationale Top-Pferde an den Start lockt. Auch die Amateure haben mit ihrem sechsten Lauf zum Gold-Cup ein höher dotiertes Rennen und Vorjahressieger Karl Gruber führt nur mit einem Punkt-Vorsprung in der Gesamtwertung, für Spannung ist gesorgt.

Renntag wird Oktoberfest

Auf der Grasbahn wurde ein geheiztes Festzelt aufgestellt, wo die Besucher nicht nur ganz nah den vierbeinigen Protagonisten auf die Hufe schauen können, sondern wo auch, mit Speis und Trank, durch "Rotunden-Wirt" Hubert Brandstätter und seine Lebensgefährtin Dagmar für das leibliche Wohl gesorgt wird. Auch Wettkassen und Bahnfernsehen wird es in dem Festzelt geben.

Am Wettmarkt warten Jackpots in der beliebten S76-Wette von knapp 16.000 Euro (brutto) sowie in der Dreier- und Finishwette. Für jedes 10 Euro-Wettticket gibt es Freibier, schließlich steht der Renntag unter dem Motto "Oktoberfest". Veranstaltungsbeginn ist um 14 Uhr, wobei auch die Mini-Traber wieder zum Einsatz kommen.