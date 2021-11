Heck M Eck holt Grand Slam in Ebreichsdorf

Bei schönem, aber etwas windigen Herbstwetter ein ganz neues Gefühl auf der Ebreichsdorfer Rennbahn: Auf der Galoppergrasbahn wurde ein Gastrozelt aufgestellt und davor (zur Rennbahn hin) eine Festwiese eingerichtet, Dagmar Sporker (Rotunde Baden) sorgte mit ihrem Team für das leibliche Wohl und die Fans konnten die Pferde viel näher als sonst beobachten. Für zehn Euro-Wetteinsatz gab es sogar Friebier, denn der Renntag stand unter dem Motto „Oktoberfest“.

Der sportliche Höhepunkt war diesmal schon das dritte Rennen mit einem haushohen Favoriten: Heck M Eck aus der Stallgemeinschaft GESEVA und J. Holzapfel war in allen Jahrgangsrennen bisher ungeschlagen. Der aus Bayern angereiste Hengst bemächtigte sich mit Startnummer vier sofort der Führung, während sein „Runner up“ im Fliegerderby Lido (Hubert Brandstätter, Besitzer Weinbau Waldhäusl Sooß) kurz einsprang und einiges an Boden verlor. Zunächst war Power Uno mit seinem Besitzer Paul Hellmeier erster Verfolger, bald jedoch griff die beste Stute des Jahrgang Suzi KP, hinter der Erich Kubes den nach wie vor verletzten Trainer Martin Redl vertrat, außen an und konnte sich die Verfolgerposition sichern, während Power Uno sukzessive an das Ende des Feldes zurückfiel. Suzi KP aus dem Besitz der Pfaffstättner Amateurchampioness Nadja Reisenbauer versuchte mit ihrem Fahrer Druck zu machen und schaute im Einlauf kurz gefährlich aus, aber der Jahrgangsdominator konnte mit seiner Fahrer Christoph Schwarz immer wieder zulegen und sicherte sich den „Traber Grand Slam“. Hinter Suzi KP kam die zweite Stute im Feld, Zelistrohilla, mit Champion Gerhard Mayr im Finish gut auf und komplettierte den Einlauf.

Bleu Roi führt im Gold Cup

Auch die Amateure hatten ein wichtiges Rennen, nämlich den vorletzten Lauf zum Gold-Cup über 2.140 Meter mit Bänderstart. Zunächst duellierten sich Divine Design (Tobias Heizl) und Ladi Venus (Karl Gruber) um die Führung, wobei sich Letzterer durchsetze, aber sich auch nicht lang der „Guck“ erfreuen konnte. Denn schon bald griff Christian Mayr mit dem Formpferd Bleu Roi an und setzte sich an die Spitze. Der pönalisierte Uranosky Etoile (Peter Sykora) macht außen viel Boden gut, auch Rolando Venus (Nadja Reisenbauer) startete eine Aufholjagd, aber Bleu Roi konnte sich im Einlauf absetzen und seinem Fahrer die Führung im Gold-Cup bescheren.

Rammstein ungefährdet

Als letztes Rennen stand dann noch ein Spintbewerb (1.640 Meter) für die beste Garnitur am Programm: Nach dem Anfangsgeplänkel setzte sich Mario Zanderigo mit Golden Girl D.T. im Kampf um die Spitze durch. Rammstein (Carsten Milek) schritt jedoch bald zum Angriff, der ihm die Führung einbrachte. DJ D’Urfist (Mario Huber) schaute außen gefährlich aus, fiel aber im Finish wieder zurück, während Golden Girl D.T. wieder aufkam. Vorne weg war aber Rammstein ziemlich ungefährdet und siegte in Tagesbestzeit von 1:14,7 Minuten.

Familie Mayr erfolgreich

Erfolgreichster Aktiver war „Hausherr“ Hubert Brandstätter mit drei Siegen, Johann Lichtenwörther und Gerhard Mayr schafften Doppelsiege, wobei auch sein Bruder Christian und Enkelin Steffi bei den Minitrabern erfolgreich waren. Im ersten Rennen hieß nicht das Siegerpferd Venus, sondern die Fahrerin, nämlich die aus Bayern kommende Jennifer Silchinger-Venus, die mit ihrem Fidel de Oliviers gewann. Der nächste (und letzte) Renntag für 2021 findet schon am Samstag, dem 6. November statt.

Ergebnisse

1. Rennen: Fidel de Oliviers mit Jennifer Silchinger-Venus in 1.18,0 vor Hannes Venus und Adessa

2. Rennen: Rocco Venus mit Hubert Brandstätter in 1,17,9 vor Dancing Star Venus und Spectra

3. Rennen: Heck M Eck mit Christoph Schwarz in 1.15,5 vor Suzi KP und Zelistrohilla

4. Rennen: Dandy Venus mit Hubert Brandstätter in 1.17,7 vor Lord Possessed und Kurt Cobain

5. Rennen: Sulley mit Thomas Royer in 1.18,3 vor Margerete Venus und Truman Venus

6. Rennen: Big GB mit Johann Lichtenwörther in 1.16,4 vor Trymybest Venus und Major Viking

7. Rennen: Chronos Vivienne mit Gerhard Mayr in 1.15,5 vor Magic Paradis und Xaver Venus

8. Rennen: Dominik mit Hebert Brandstätter in 1.18,4 vor Flying Dream und Boogie Pat

9. Rennen: Fortuna Venus mit Johann Lichtenwörther in 1.18,4 vor Mercedes Venus und Jazz Dance

10. Rennen: Iron Beuckenswijk mit Gerhard Mayr in 1.16,9 vor Aaron und Skeeter Venus

11. Rennen: Bleu Roi mit Christian Mayr in 1.16,5 vor Uranosky Etoile und Rolando Venus

12. Rennen: Rammstein mit Carsten Milek in 1.14,7 vor Golden Girl D.T. und Orange Venus