Heck M Eck triumphiert beim Badener Ascot über die Fliegerstrecke

Trotz Badetemperaturen eine volle Rennbahn: Das Badener Ascot zeigte wieder einmal seine gesellschaftliche Anziehungskraft. Zahlreiche kreative Hutkreationen waren zu bestaunen und wurden auch einer Prämierung am Laufsteg unterzogen. Aber auch sportlich hatte dieser Renntag wieder Einiges zu bieten: Das Hauptrennen war ein 1600 m-Bewerb „Frei für alle“ unter dem Motto „kleine Badener Meile“. Das Pferd mit dem schnellsten Rekord, D.Ds Redemption, diesmal mit Wolfgang Ruth, sprang gleich am Start ein. Samir (Dominik Duda) setzte sich im Kampf um die Spitze durch und nahm ein bisschen das Tempo heraus.

Auf der gegenüberliegenden Seite lancierte der Derbysieger von 2021, Heck M Eck (Christoph Schwarz) einen Angriff und eroberte die Spitze. Im Einlauf kamen die speedigen Shining Star (Hubert Brandstätter) und der bereits vierzehnjährige King oft he World (Harald Sykora) auf, während Samir zurückfiel. Am klaren Sieg von Heck M Eck gab es nichts zu rütteln, auch wenn er nicht den einfachsten Rennverlauf hatte, wie Christoph Schwarz im Siegerinterview betonte. Damit gab es auch eine Doppelsieg für die österreichische Zucht, sowohl Heck M Eck als auch Shining Star konnten angesichts der Siegerzeit von 1:13,3 Minuten ihren Rekord verbessern.

Mayr siegt im Herzschlagfinale

Ein höchst spannendes Rennen gab es in einem anderen PMU-Rennen, ebenfalls über 1600 m mit dem klaren Favoriten Bugatti SS (Christoph Schwarz), zuletzt Zweiter in der Badener Meile. Hier bemächtigte sich Eve de Veluwe (Erich Kubes) gleich der Führung. Favorit Bugatti SS versuchte einen Angriff in dritter Spur, drang damit aber nicht durch und hatte mit der Entscheidung nichts mehr zu tun. Dafür wurden Cash to Thellimit S (Gerhard Mayr) und Hulk Venus(Wolfgang Ruth) im Einlauf sehr schnell und kämpften mit Eve de Veluwe bis zur Ziellinie um den Sieg. Schließlich konnte sich der Champion Gerhard Mayr mit Cash to Thelimit „sauknapp“ vor Eve de Veluwe und Hulk Venus durchsetzen. Mayr kündigte im Siegerinterview an, mit seinem siegreichen Crack als nächstes im Deutschen Derby zu starten.

Im dritten PMU-Rennen konnte ebenfalls der Favorit nicht gewinnen, denn der schnelle Slowene Premal MS sprang im Einlauf ein und wurde disqualifiziert. Damit war der Weg frei für Flair Venus mit Johann Lichtenwörther, der auch schon zuvor mit Chaparal RZ einen Sieg feiern konnte. Ebenfalls eines Siegdouble gelang Amateur Johann Preining jun. mit Violet F und Scarlet Lavie in der Palio von Baden. Hier konnte sich Hansi Preining dank seiner Finisher-Qualitäten im Einlauf gegen Oklahoma Venus (Sabrina Bruckner) durchsetzen. Diesen symbolischen Wettkampf der ehemaligen Badener Stadtteile sicherte sich zum zweiten Mal hintereinander die Top-Rotweinlage Römerberg. Der nächste Großrenntag findet schon am Sonntag, dem 30. Juli mit Beginn um 15 30 Uhr statt!

Ergebnisse