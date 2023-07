Immer wieder Christoph Fischer: Renntag voller Überraschungen in Baden

Gleich zwei Saisonhöhepunkte vereinigte der Großrenntag am 9. Juli auf eine Tageskarte, „die“ Derbyrevanche St. Leger für vierjährige österreichische Pferde und die traditionelle Badener Meile für internationale Spitzenflieger.

Der Tiroler Christoph Fischer war an diesem Renntag vom „Spiritus Hippodromi“ (Rennbahngeist) beseelt und schwang sich zu ungeahnten Höhenflügen auf: Zuerst drei Siege hintereinander, dann der Überraschungserfolg mit Makya im St. Leger und dann der Trainersieg in der 59. Badener Meile, insgesamt waren es an diesem Renntag 4 Fahrer- und 5 Trainersiege, davon beide Hauptrennen.

Derbysieger M Eck Enroe entzaubert

Während bei den Galoppern international das St. Leger(2800m) über eine längere Strecke gelaufen wird als das Derby(meist 2400m), ist es in Österreich bei den Trabern umgekehrt, das Derby geht über die lange Distanz von 2600m und das St. Ledger über 2100m, was bei der Chancenverteilung auch eine Rolle spielt, dazu kamen die hohen Außentemperaturen. Trotzdem wurde der Derbysieger M Eck Enroe mit Christoph Schwarz favorisiert, der sich nach zweimaliger Startverzögerung auch sogleich an die Spitze setzte, Makya (Christoph Fischer) war dahinter auszunehmen. So bewegte sich das Feld längere Zeit „im Gänsemarsch“, bis Fischer mit Makya außen die Initiative ergriff und der Favorit unvermittelt einsprang. Die Mitfavoritin Lady Cash AS mit ihrem dänischen Trainer Erik H. Bondo lancierte relativ spät einen Angriff, konnte aber den „Aufsteiger“ Makya nicht mehr von der Spitze verdrängen. Power Conway rehabilitierte sich als Dritter für das unglückliche Laufen im Derby.. Es war wirklich eine Derbyrevanche, aber mit einem nicht erwarteten Sieger! Beim Siegerinterview fuhr der Sponsor Berufsfahrerer Josef Schneiberg von der Fa. Schneiberg Baumaschinenverlieh den Sieger, anschließend zeigte der jubelnde Christoph Fischer seine „Fischi-Grätsche“.

Oscarello fliegt über die Meile

Die internationale Badener Meile vereinte acht Superflieger aus Österreich, Deutschland und Slowenien. Favorisiert wurde der Berliner Bahnrekordhalter Chimichurri (1.10,5!), aber es kam auch da anders erwartet: Das einzige österreichisch gezogene Pferd, Oscarello (mit Catchdriver Mathias Schambeck) sicherte sich mit enorm schnellem Antritt die Spitze, während die beiden erwarteten Konkurrenten um den Sieg, Chimichurri und der von Christoph Fischer gefahrene, vermeintlich schnellere Lozano Boko einsprangen. Oscarello versuchte es mit der Flucht nach vorne, da nützte auch ein „Wahnsinnsfinish“ von Bugatti SS mit Christoph Schwarz nichts mehr. Bugatti SS ist ein ungarisch gezogener Wallach, auch im ungarischen Besitz stehend, aber in Deutschland von Robert Gramüller trainiert, der seinen Lebensrekord verbessern konnte. Denn obwohl das Rennen optisch teilweise gar nicht so schnell wirkte, trabte Oscarello als Sieger enorm schnelle 1.12,6 aus. Auf dem dritten Platz klassierte sich der deutsche Wallach Zucchero mit Amateurfahrer Peter Platzer, vor den beiden slowenischen Teilnehmern Fun de Bellande und Krack de Clocher. Aber gewonnen hat ein Österreicher! Bei beiden von Christoph Fischer trainierten Siegern der Hauptrennen kann man eher von „Spätstartern“ sprechen, die sich immer wieder gesteigert haben.

Faith Trot wird Co-Favoritenrolle gerecht

Gleich anschließend kamen über die lange Distanz von 2600m internationale Pferde zum Einsatz, erwartet wurde ein Duell zwischen den österreichischen Wallach Shining Star (Hubert Brandstätter) und der schwedischen Stute Faith Trot (Christoph Schwarz). Anfangs sicherte sich Bitter Lemon (erstmals mit Gerhard Mayr im Sulky) die Führung, schon bald eroberte Shining Star die Spitze. Auf der letzten Gegenseite lancierte Faith Trot einen wuchtigen Vorstoß, auch Kronprinz Rudolf (Josef Gruber jun.) griff an und Shining Star sprang ein. So fuhr Christoph Schwarz einem ungefährdeten Sieg mit Faith Trot entgegen. Josef Gruber jun. erkämpfte den zweiten Platz vor Folies Bergère (Klaus Dresel). Dem oberösterreichische Amateur Josef Gruber jun. (Stall Kronos) gelangen dann noch zwei Siege in den abschließenden Rennen mit Lewis Kronos und My Kronos Venus.

Jetzt ist einmal ein Wochenende Pause in Baden, bevor es am 23.Juli wieder heißt“ Ascot in Baden“ mit der Badener Palio und drei PMU-Premium Races.

Ergebnisse