Die Regenschauer gingen schon vor Rennbeginn nieder, sodass der zweite Badener Renntag am 11. Juli bei schönem Sommerwetter und gutem Besuch vor sich gehen konnte. Sportliches Hauptereignis war das 33. Österreichische Stutenderby für vierjährige österreichische Pferdedamen.

Lokalmatadorin siegt

Vor dem Rennen wurde die Hambletonian-Siegerin Mon Amour Venus mit dem bayrischen Berufsfahrer Mathias Schambeck favorisiert, aber die Favoritin war schon bald nach dem „Ab“ in der Höhe und ließ sich auch nicht beruhigen. Nach kurzer Führung von Power Uno (Gerhard Mayr) setzte sich Delta Venus mit Amateur Thomas Royer an die Spitze und konnte sich bald absetzen. Power Uno mit Gerhard Mayr und Suzi KP mit Martin Redl setzten nach, wobei Power Uno bald wieder zurückfiel. Martin Redl machte mit der Derby-Dritten Suzi KP immer mehr Boden auf die enteilte Delta Venus gut und stellte sie in der Schlusskurve. Im Einlauf war dann die von dem Slowenen Uros Predan gezüchtete Suzi KP das beste Pferd, sodass ihr Fahrer Redl schon vor dem Ziel jubeln konnte. Die Siegerin steht im Besitz der Pfaffstättner Amateurchampioness Nadja Reisenbauer, die sich natürlich ebenso wie der extra aus Slowenien angereiste Züchter riesig freute. Redl hatte sich das Rennen perfekt eingeteilt, das relativ hohe Tempo ist seiner Stute entgegengekommen, wie er im Siegerinterview betont. Die ebenfalls im Schlussakkord gut aufkommende Hofburg mit Franz Konlechner schnappte der Langzeitführenden Delta Venus noch den zweiten Platz weg.

Orange unaufhaltsam

Die gewinnreichsten Pferde waren im ersten Lauf der Badener Super Trophy über 2.100 Meter am Start: Nach dem Start führte kurz Mentor Venus mit Hans Lichtenwörther, wurde rasch von Orange Venus mit Ari Kaarlenkaski angegriffen, die sich bald absetzte und den Sieg nicht mehr nehmen ließ. Gerhard Mayr griff mit Cashback Pellini an, fiel aber bald wieder zurück, sodass Mentor Venus und King oft he World (Harald Sykora) die Ehrenplätze eroberten.

Tirana macht weiter

Gleich am Beginn des Renntages matchten sich neun Amateure mit hochklassigen Pferden, wobei die vorjährige Seriensiegerin Tirana mit Josef Maier schon bald die Spitze eroberte und sich diese auch durch Angriffe von Stravinskij Bigi (Thomas Royer) und Rebound (Christian Mayr) nicht von der Führung verdrängen ließ. Gelingt dem Geburtstagskind (der ehemalige Amateurchampion feierte seinen 68. Geburtstag) Josef Maier mit der nach der albanischen Hauptstadt benannten sechsjährigen österreichischen Stute wieder so eine Siegesserie wie im Vorjahr?

So geht's weiter

An diesem Renntag gab es keine Mehrfachsiege, was relativ selten vorkommt. Der nächste Renntag findet schon am kommenden Donnerstag, dem 15. Juli (Beginn 16.30 Uhr) mit der legendären „Nacht des Pferdes“ statt. Schon traditionsgemäß werden die Minitraber auch von Profis oder Amateurfahrern gesteuert, es gibt eine Friesen-Vorführung „(Moments in Black“) und am Schluss das Kult-Feuerwerk der Familie Buryan.