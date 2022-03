In Ebreichsdorf wird angetrabt

Werbung

Nicht weniger als 300 Tonnen Spezialsand wurden auf der Ebreichsdorfer Trabrennbahn aufgebracht, damit pünktlich zu Saisonbeginn am Sonntag (15 Uhr) wieder ein optimales Geläuf zur Verfügung steht. Es gibt auch einige Neuerungen für die AROC-Rennsaison 2022: Wie schon berichtet, sind sieben Renntage geplant, die sich in ein Frühjahrs- und ein Herbstmeeting aufgliedern: Es beginnt am 27. März und am 3. April wieder mit höher dotierten PMU-Rennen, gefolgt vom Meetinghöhepunkt am 1. Mai mit dem AROC-Sponsorenrenntag und einem weiteren PMU-Renntag am 7. Mai.

Highlights am 18. September

Nachdem im Sommer wieder in Baden getrabt wird, beginnt das Herbstmeeting gleich mit dem Saisonhöhepunkt am 18. September mit dem 154. Österreichischen Galopper-Derby (leider der einzige Renntag mit Galopprennen), dem AROC-Derby für Dreijährige und der Breeders Crown. Es folgen die AROC Austrian Championship am 9. Oktober und das AROC Finale am 23.Oktober. Erstmals wird es im Frühjahrsmeeting eine mit zusätzlichen 1500 Euro dotierte Fahrerwertung geben und am 1. Mai den ersten Lauf der Club-Einsatzrennen.

Feststimmung am 1. Mai

Über Initiative von Champion Gerhard Mayr und dem (leider verletzten) Lokalmatador Hubert Brandstätter ist es gelungen, zahlreiche Sponsoren für den Großrenntag am 1. Mai zu gewinnen (darunter auch die ehemalige Amateurchampioness Elisabeth Stuppacher). Der Renntag beginnt schon um 11 Uhr mit einem Frühschoppen im Festzelt und endet mit stimmungsvollen Siegerehrungen mit Musik. Zu diesem Renntag werden zahlreiche Besucher aus den westlichen Bundesländern erwartet.

Hilfe für ukrainische Pferde

Wie im Vorjahr wird es wieder das im Festzelt auf der Galoppergrasbahn mit der bewährten Gastronomie von Dagmar Spörker und ihrem Team aufgestellt werden, bei schönem Wetter auch Schirme und Tische im Freien ganz nah bei der Rennbahn. Auch an den schrecklichen Krieg in der Ukraine wird gedacht, bei dem nicht nur die Menschen, sondern auch die Pferde leiden: Über Vermittlung der Amateurfahrerin Sabine Klettenhofer wird eine Spendenbox für die Trainerin Olgar Bondar aufgestellt, die unter unvorstellbar schwierigen Bedingungen derzeit rund 300 Pferde auf der Trabrennbahn in Kiew versorgt, deren Besitzer großteils verschwunden sind.