Kampfsieg für Makya bei Duell in Ebreichsdorf

Nach der Sommerpause stand wieder ein Renntag im Ebreichsdorf am Programm und das am Schluss der Tageskarte mit einem großen „Kracher“, der AROC-Breeders Crown, einem Zuchtrennen über 2140m für 4-jährige österreichische Pferde mit der beachtlichen Dotation von 12.000€, also einer Derby-Revanche.

Vorweg wurde die Stutenpreis-Siegerin Lady Cash AS abgemeldet, also lief es auf ein Duell zwischen dem Derbysieger M Eck Enroe mit Christoph Schwarz und dem St. Leger-Sieger Makya mit Christoph Fischer hinaus. Ein solches Duell gab es dann auch um den Sieg, aber was für eines!

Christoph Schwarz suchte mit M Eck Enroe gleich die Spitze, während der Derbyzweite Giovanni Venus einsprang. Franz Konlechner machte sich mit Abacco's Prime auf die Verfolgung. Nach zirka einer Bahn tauchten außen zunächst Power Conway mit Gerhard Mayr und im Windschatten Makya auf. Im letzten Bogen „drehte“ Christoph Fischer mit Makya auf, Abacco's Prime konnte folgen, Power Conway nicht mehr. Im Einlauf entbrannte ein packendes Duell zwischen M Eck Enroe und Makya und den beiden „Christophs“, das bis zur Ziellinie dauerte und der außen angreifende Makya mit ungefähr einer Kopflänge in 1.16,6 gewann. Abbacco's Prime war nur knapp mehr als eine Pferdelänge dahinter Dritter.

Zwei Rennen davor gaben sich die Internationalen ein Stelldichein, ebenfalls über 2140m, aber mit Bänderstart in zwei Bändern. Zunächst waren naturgemäß die Pferde aus dem 1. Band voran, JS Tolstoy mit Erich Kubes war der erste Führende, dahinter war Eagle's Flight mit Mario Zanderigo der erste Verfolger, während Magic Paradis (Carsten Milek) und später Juwel Venus (Thomas Royer) einsprangen. Shining Star mit Hubert Brandstätter griff auf der Gegenseite außen an und setzte sich an die Spitze. JS Tolstoy verteidigte den zweiten Platz vor dem heranstürmenden Catch me if you can (Franz Konlechner). Der Brandstätter-Crack siegte überlegen in tollen 1.14,6 (Tagesbestzeit) auf seiner Heimat- und Lieblingsbahn.

Den Gold-Cup der Amateure sicherte sich der Championatsführende Thomas Royer mit Lambo Fortuna vor dem jetzt wieder öfter startenden Stefan Pröglhöf mit Faster than Usain. Vor dem Sieg in der Breeders Crown siegte der aus Budapest anreisende Christoph Fischer noch mit Casino Royal und war damit der einzige Doppelsieger bei den Fahrern. Beide Gruber-Brüder Georg und Karl konnten nach einander jeweils Siege feiern. Das einleitende Rennen der Minitraber gewann der wieder erstarkte Nemo II mit Georg Gruber jun. vor Laura mit Stefanie Mayr.

Nach dem Badener Saisonfinale mit vielen Attraktionen ist der AROC am 24. September auf der Badener Trabrennbahn zu Gast.



Ergebnisse:

1.Rennen: Delaware Wise As (Michael Schmid) in 1.16,3 vor Hulapalu und Power Chance

2.Rennen: Atalanta (Nadja Reisenbauer) in 1.18,1 vor Chac Pipe BMG und Dallas Venus

3. Rennen: Financial Times (Franz Konlechner) in 1.18,4 vor Lucky Luciano und Stella Venus

4. Rennen: Ladi Venus (Karl Gruber) in 1.17,7 vor Zanetti Venus und Mentor Venus

5. Rennen: One Hell of a Ride (Georg Gruber) in 1.17,5 vor Ghost und CS Vendetta

6. Rennen: Lambo Fortuna (Thomas Royer) in 1.17,2 vor Faster than Usain und Baltimore Beach

7. Rennen: Shining Star (Hubert Brandstätter) in 1.14,6 vor JS Tolstoy und Catch me if you can

8. Rennen: Casino Royal (Christoph Fischer) in 1.17,9 vor How Nice S.R. und Xaver Venus

9. Rennen: Makya (Christoph Fischer) in 1.16,6 vor M Eck Enroe und Abacco“s Prime