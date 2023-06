„Catch me if you can“: Keiner fing ihn ein

Die Austrian Championship, das einzige Zuchtrennen für 5 – 14-jährige österreichische Pferde, stand im Mittelpunkt des letzten Renntages des Ebreichsdorfer Frühjahrsmeetings:Der Mitfavorit und ehemalige Derbysieger Heck M Eck (mit Catchdriver Gerhard Mayr) wurde gestrichen, daher wurde allgemein ein Duell zwischen dem favorisierten Lokalmatador Shining Star (Hubert Brandstätter) und dem Skandinavienheimkehrer Oscarello (Christoph Fischer) erwartet. Sieben österreichische Spitzentraber versammelten sich hinter dem Startauto und Oscarello schoß gleich an die Spitze. Aber schon nach wenigen hunderten Meter tauchte Shining Star außen auf und übernahm auch sogleich die Führung. Außen holte Catch me if you can (Franz Konlechner) auf und machte in der „Todesspur“ Druck. Im Einlauf war der Konlechner-Hengst doch überraschend das stärkere Pferd, von hinten kam auch noch mit vehementem Speed Diamant Venus(Wolfgang Ruth), sodass Shining Star nur der dritte Platz verblieb und Oscarello gar nur Vierter wurde. Trotz eines sehr aufwändigen Rennverlaufes siegte Catch me if you can klar in guten 1.14,6 (Tagesbestzeit) und bot eine bärenstarke Leistung.

Sechs hochklassige französische Pferde ritterten im Tour Trotteur Francais Rennen um die Prämien. Flamenco Fac mit dem extra eingeflogenen belgischen Star-Fahrer Joseph Verbeeck nutze die gute Startposition für die Führung, aber im Einlauf waren die Gäste aus Slowenien stärker: Der mit tollen Formen angereiste Fun de Bellande (Joze Sagaj) siegte vor seinem Stallgefährten Duc de Connee mit Catchdriver Mathias Schambeck. Auch Damjan Orazem konnte mit seinem Great Pretender reüssieren, sodass zwei slowenische Sieger an diesem Renntag zu verzeichnen waren.Der Championatsführende und „ewige Champion“ Gerhard Mayr war auch für den deutschen Stall Habo und Trainer Robert Gramüller mit der schwedischen Stute Faith Trot erfolgreich, dazu kamen noch zwei Siege mit eigenen Pferden, nämlich Power Winner und Kronos Vivienne, damit war er wieder einmal der erfolgreichste Aktive des Nachmittags bzw. Abends.

Ergebnisse: