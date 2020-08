Aufgrund des französischen Wettanbieters PMU, der die Rennen in fast jedes französisches Dorfcafé überträgt, gab es diesmal fünf Rennen am Dienstag. Vier davon mit 2.500 Euro außerordentlich gut dotiert und mit hervorragenden Pferden bestückt. Außerdem wurde in den vier PMU-Rennen eine Viersiegerwette mit 1.000 Euro-Auszahlungsgarantie angeboten. Trotz des ungewöhnlichen Zeitpunkts und schwül-heißem Sommerwetter war die Rennbahn gut besucht.

Sportliches Hauptereignis war das Finale der Badener Amateurfahrermeisterschaft, zu der sich die besten der zwei Vorläufe qualifizierten, und das als Hubert Brandstätter senior-Gedenkrennen gelaufen wurde. Elf Pferde standen in zwei Bändern über lange 2. 600 Meter am Ablauf. Nach einem Fehlstart klappte der zweite Versuch des Drehens aus dem Innengelände: Nach kurzer Zeit übernahm Thomas Royer mit Eagle Greenwood von Iron Beuckenswijk mit Christian Mayr das Kommando und legte ein hohes Tempo vor. Kronprinz Rudolf mit Josef Gruber junior war längere Zeit der erste Verfolger. Lisa-Marie Weil hatte mit ihrem favorisierten Chuckaluck einen ziemlich schweren Rennverlauf, aber die junge Salzburgerin teilte sich das Rennen perfekt ein, musste allerdings im Schlussbogen außen in die dritte Spur. Im Einlauf erkämpfte sich Walter Kössners Tochter die Spitze und feierte in guten 1:17,1 Minuten mit Chuckaluck, ihrem Lieblingspferd, den fünften Sieg in Serie, der ihr den Titel der diesjährigen Badener Amateurfahrermeisterin einbrachte.

Dominator Venus dominant

Bereits im ersten Rennen war mit Wolphi Autriche (Christoph Fischer) ein ehemaligen Zuchtrennsieger am Start, konnte sich aber nicht erfolgreich in Szene setzen, ebenso wenig wie der früher in Frankreich höchst erfolgreiche Disco Darling (Wolfgang Ruth).

Im letzten Rennen, das den „Freunden des Trabrennsportes“(meistens ehemalige Amateurfahrer) vorbehalten war, waren unter anderem ein ehemaliger Derbysieger (Mc Donald Venus), ein frischer internationaler Sieger (Super Aric) und ein schwedischer „Internationaler“ (No Gelt Face) mit dem sensationellen Rekord von 1:11,5 Minuten am Start. Besitzer Walter Bauer, der auch als Sponsor hoch aktiv war, ließ No Gelt Face antreten und fuhr einen beachtlichen Vorsprung heraus, der aber gegen Ende des Rennens zusehends schmolz. Im Rush steuerte Hermann Gruber seinen Dominator Venus vorbei und entfernte sich zu einem überlegenen Sieg. Nächster Renntag ist erst am Sonntag, dem 23. August mit der Internationalen Badener Meile als Hauptereignis.

Ergebnisse

1. Rennen: Stravinskij Bigi mit Thomas Royer in 1:16,5 Minuten vor Fast Moi und Nostradamus Face

.

2. Rennen: Azov mit Martin Redl in 1.:18,5 vor Boogie Pat und Brador

.

3. Rennen: Power BMG mit Gerhard Mayr in 1.15,2 (Tagesbestzeit) vor Skeeter Venus und Virgil Venus

.

4. Rennen: Chuckaluck mit Lisa-Marie Weil in 1.17,1 vor Iron Beuckenswijk und Eagle Greenwood

.

5. Rennen: Dominator Venus mit Hermann Gruber in 1.16,3 vor Calvados SR und Super Aric

.