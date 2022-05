Mayr-Festspiele: Gerhard Mayr gewann fünf Rennen hintereinander

Werbung

Leider begann es gerade zu Beginn des Großrenntages am 1. Mai heftig zu regnen, wobei sich das Festzelt von Dagmar Spörker wieder einmal bewährte. Im Laufe der Rennveranstaltung besserte sich die Wettersituation und damit kamen auch mehr Besucher in den Ebreichspark, die die Rennen unmittelbar an der Trabrennbahn verfolgen konnten und sich auch mehr im Freien, auf der mit Löwenzahn übersäten Galoppergrasbahn, aufhalten konnten.

Von der Klasse der Teilnehmer stach das VIII. Rennen über 2140m mit Autostart, frei für alle, hervor: Zehn der besten internationalen Traber Österreich kämpften um die Siegesprämie von 3.000 €. Von der äußeren Startposition neun aus gelang es Ari Kaarlenkaski mit dem „alten Recken“ King of the World (13-jährig) gleich nach dem Start die Spitze zu übernehmen. Lord Brodde wurde von Christoph Fischer außen zum Angriff beordert, fiel aber vor der Entscheidung wieder zurück. Dafür griff im Schlussbogen der Championatsführende Gerhard May mit Chashback Pellini umso heftiger an. Es entbrannte ein spannendes Duell den ganzen Einlauf mit King of the World. Erst mit dem letzten Schritt konnte sich der Mayr-Crack durchsetzen. Rolando Venus wurde mit Amatrice Nadja Reisenbauer eher überraschend Dritter.

Eine noch höhere Dotation wurde in den ersten von drei (über die Saison verteilten) Clubrennen ausgeschüttet, nämlich 4000€. Hier versammelten sich sieben Pferde, verteilt auf zwei Bänder zum Bänderstart über 2140m. Nach einem Fehlstart war auch beim zweiten Ablauf Chayenne (Carsten Milek) nicht zum Traben zu bewegen, auch der zweite Crack des Stalles Amanda I, Brigitte Laksmy (Hubert Brandstätter) wurde wegen Galopps disqualifiziert. Gerhard Mayr dirigierte seinen Lucho F Boko gleich an die Spitze. Erich Kubes griff mit der Mitfavoritin Impensable außen an, kam aber nicht vorbei. Im Einlauf schoss Dellaria Venus unter den heftigen Hilfen ihres Fahrers Wolfgang Ruth förmlich heran, konnte aber den vierjährigen deutschen Wallach aus dem Stall Antonshof nicht am Siegen hindern. Dritter wurde My Kronos Venus mit Josef Gruber jun.

Im Rahmen probte Derbyfavorit Shining Star und siegte souverän, wobei auch die Platzierten Fortuna Venus (Johann Lichtenwörther) und Cara Cha Petit (Carsten Milek) starke Vorstellungen lieferten. Auch der vorjährige Seriensieger Oscarello (Christoph Fischer) konnte sein Jahresdebüt siegreich gestalten. Beim ersten Lauf der neuen Serie der Legendenrennen (ehemalige Berufsfahrer und Lehrlinge) erreichte Carmen Haller nach vielen Jahren Pause mit Voldemort Venus ihren ersten Lebenssieg.

Erfolgreichster Aktiver war eindeutig der „ewige Champion“ Gerhard Mayr mit fünf Siegen, wobei ihm das Kunststück gelang, fünf Rennen unmittelbar hintereinander siegreich zu gestalten. Nächster Renntag ist bereits am Samstag.