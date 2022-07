Mayrs Feuerwerk bei der Nacht des Pferdes in Baden

Werbung

Am Donnerstagabend fand bei hochsommerlichen Temperaturen die traditionelle „Nacht des Pferdes“ statt. Trotzdem fanden sich massenweise Besucher auf der Badener Trabrennbahn ein. Neben zwei Ponyrennen (einmal für Kinder und einmal für die Profis bzw. Amateurfahrer) und einer Brauchtumsvorführung der Ramsauer „Goaßlschnalzer“ mit ihren Noriker-Pferden war natürlich das Feuerwerk der Familie Buryan am Schluss des Renntages ein besonderes Highlight.

Sportlicher Höhepunkt war ein „Steherrennen“(2.600 Meter) für die gewinnreichsten Pferde Österreichs. Sieben internationale Cracks versammelten sich hinter dem Startauto, beim „Ab“ war zunächst der bayrische Gast New Dawn mit Catchdriver Erich Kubes an der Spitze auszumachen, wurde aber schon nach einer halben Bahn von dem gewinnreichsten Pferd im Feld, dem bereits 13-jährigen King oft he World (Ari Kaarlenskaski) abgelöst.

Nach einer Runde erfolgte die Rochade mit dem Stallgefährten Undigious Diamant (Harald Sykora), der von vielen favorisiert wurde und sogar den Vorsprung ein bisschen ausbauen konnte. Im Einlauf kam plötzlich der 11-jährige italienische Hengst Samir, der sich aus den Scharmützeln herausgehalten hatte, mit seinem Mitbesitzer Dominik Duda stark auf und gewann überraschenderweise noch überlegen.

Power Vital schlägt zu

Im letzten Rennen für gewinnreiche österreichische Pferde ging es rechts herum, also gegen die übliche Rennrichtung über 2.350 Meter mit Bänderstart. Zunächst nahm Revento J (Karl Höbart) aus dem ersten Band die Spitze, wurde aber im Pfaffstättner Bogen von Dandy Venus (Hubert Brandstätter) überlaufen. Dann kamen nacheinander die Zulagenpferde, zunächst der ehemalige Zuchtpreissieger Amigo Venus (Franz Konlechner), dann Indian Mo (Mario Zanderigo).

Champion Gerhard Mayr hatte sich mit seinem Crack Power Vital das Rennen perfekt eingeteilt, griff im Schlussbogen an und setzte sich in dem extrem kurzen Einlauf ab. Es war schon der dritte Sieg für den Championatsführenden an diesem Renntag. Dazu passt auch der Sieg von Tochter Conny mit Sandy im Minitraber-Rennen für Erwachsene, die sich ebenfalls das Rennen hervorragend eingeteilt hatte.

Die ehemalige Stutenderbysiegerin Suzi KP kehrte nach einer längeren Durststrecke unter heftiger Unterstützung ihres Trainers Wolfgang Ruth auf die Siegerstraße zurück, Bezaubernde Jeanny (Erich Kubes) und Henri de Paris (TF) (Johann Preining junior), beide aus dem Team Neuhof, konnten jeweils ihren dritten Sieg in Serie feiern. Der nächste Renntag ist am Sonntag, dem 31. Juli (Beginn: 16 Uhr) mit dem 34. Österreichischen Stutenderby und dem vierten Vorlauf zum Internationalen Super-Trot-Cup um 15.000,-€ Dotation.

Ergebnisse

1.Rennen: Orlandos Angel Z mit Johann Lichtenwörther in 1.17,7 vor Rocco Venus und Othello Venus

2.Rennen: Gold Eagle mit Hubert Brandstätter in 1.17,2 vor Giovanni Venus und Miss Bems

3.Rennen: Ladi Venus mit Karl Gruber in 1.19,5 vor Titus und Jumbo Jet

4.Rennen: Suzi KP mit Wolfgang Ruth in 1.16,2 vor Olympia Hazelaar und Unforgettable

5.Rennen: Good Fellow(TF) mit Gerhard Mayr in 1.19,1 vor Grace du Bisson und Azov

6.Rennen: Bezaubernde Jeannie mit Erich Kubes in 1.16,1 vor My Kronos Venus und Super Celebration RZ

7.Rennen: Be Happy Now mit Gerhard Mayr in 1.19,3 vor Piccolo und Paloma Venus

8.Rennen: Samir mit Dominik Duda in 1.17,2 vor Undigious Diamant und King oft he World

9.Rennen: Henri de Pari(TF) mit Johann Preining jun. In 1.18,6 vor Olivia Venus und Narvik Eck

10.Rennen (Minitraber): Sandy mit Cornelia Mayr vor Nero und Ironman

11.Rennen: Power Vital mit Gerhard Mayr in 1.18,3 vor Indian Mo und Revento J