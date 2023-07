Mona Lisa in Baden unantastbar

Die dreijährige Mona Lisa Venus ist nicht nur das Non-Plus-Ultra des Jahrganges 2020 in Österreich, die Ausnahmestute aus dem Stall Kottingbrunn zeigte sich auch im Jahrgangsvergleich mit den Vierjährigen unantastbar.

Das Johann Hochstaffl-Gedenkrennen als Jahrgangsvergleich der Drei- und Vierjährigen, ausgestattet mit der hohen Dotation von 10.000 Euro, war eine Machtdemonstration für die Stute aus der Hochstaffl-Zucht. Trotz 25 Meter Zulage war die bislang erst einmal bei sieben Lebensstarts nicht siegreiche Stute in der Hand von Hubert Brandstätter sofort hautnah am Geschehen, startete Mitte des Rennens über 2.100 Meter ihre Attacke und war letztlich in starken 1.16,3 Minuten mit sechs und mehr Längen Vorsprung überlegen. Die Siegquote von 1,7 mag "bescheiden" klingen, ist aber dennoch eine Verzinsung von 70 %.

Faith Trot und Lozano Boko siegreich

Zwei weitere große Highlights am "Pfaffstätten"-Renntag waren die mit je 8.000 Euro dotierten Vor- bzw. Qualifikationsläufe zum Super Trot-Cup 2023, dessen Finale am 19. August mit einer Dotation von 70.000 Euro über 2.500 Meter in Berlin gelaufen wird. Im ersten Vorlauf ließ sich Faith Trot mit Christoph Schwarz aus dem bayrischen Trainingsquartier von Robert Gramüller trotz aller Versuche von Tyron Hill mit Sepp Sparber nicht biegen und gewann in der beachtlichen Kilometerzeit von 1.13,5 Minuten über 2.100 Meter leicht mit drei Längen. Der zweite Vorlauf wurde eine sichere Beute von Lozano Boko mit Christoph Fischer, dem dank mangelnder Gegenwehr auch gute 1.15,0 Minuten für den Sieg reichten. Als schnellster Zweiter ging somit das dritte Finalticket an Tyron Hill.

Nach Pfaffstätten folgt jetzt Guntramsdorf, und zwar am Sonntag, 6. August als "Patron" bei Traben hautnah in Baden mit dem Gold-Cup der Amateure und dem Großen Badener Stuten-Preis gibt es wieder sportliche Highlights, außerdem hat sich ein Lot von bis zu 15 Gespannen aus Ungarn zum sportlichen Wettstreit angesagt. Und in der beliebten Super 76-Wette gibt es einen Jackpot in Höhe von 12.259 Euro, der neben Auszahlungsgarantien auch wieder für Wettanreize in Baden sorgen wird.