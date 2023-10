Mona Lisa Superstar: Sieben Siege bei acht Starts

Im Pariser Louvre ist das Bild der Mona Lisa von Leonardo da Vinci der Superstar unter den Ausstellungsobjekten, der die Massen anzieht, bei den dreijährigen Trabern ist Mona Lisa Venus der absolute Superstar. Die bildhübsche dunkelbraune Stute gewann alle ihre Jahrgangsrennen, hält nach acht Starts bei sieben Siegen und hat einen tollen Rekord von 1.13,6.

Auch beim AROC-Derby der 3-Jährigen im Ebreichspark am 26. Oktober erwies sich der Star des Stalles Kottingbrunn wieder einmal als unschlagbar: Nach dem Start sicherte sich Muscle Magic (Christoph Fischer) zunächst die Spitze. Die mit der ungünstigen Startnummer 8 ins Rennen gegangene Favoriten wurde von ihrem ständigen Fahrer zunächst ruhig auf die Beine gebracht, aber schon nach einer halben Runden startete sie außen ihren Angriff und gelangte sogleich an die Spitze. Zunächst war Chiara Venus (Michael Schmid) an dritter Stelle auszunehmen, aber dann rückte ihre Stallgefährtin Dilara Venus (Wolfgang Ruth) auf und schien kurz gefährlich zu werden. Aber zu Beginn des Einlaufes setzte sich Mona Lisa Venus – ohne wirklich gefordert zu werden – unwiderstehlich vom Feld ab und gewann überlegen in guten 1.15,4 das letzte Zuchtrennen des Jahres. Hinter Dilara Venus eroberte Power Hill (Gerhard Mayr) den dritten Platz, während dem vermeintlichen Rivalen Muscle Magic nur der letzte dotierte Platz verblieb.

Auch im „Internationalen“ über 2140 saß Lokalmatador Hubert Brandstätter hinter dem Favoriten, dem Publikumsliebling Shining Star: Bei dem Bänderstartrennen klappte gleich der erste Startversuch und Casino Royale (Christoph Fischer) nutze die günstige Nummer 1 zur Führung. Nach einer kurzen Rochade mit How Nice S.R. war er wieder an der Spitze auszunehmen. Auf der letzten Gegengeraden rückte Shining Star außen auf, aber Fischer beschleunigte mit seinem Crack und Brandstätter kam nicht mehr heran. Im Einlauf „flog“ dann der Stallgefährte Aaron(CZ) mit Carsten Milek heran und sicherte sich vor How Nice S.R. den dritten Platz.

Bei angenehmen Herbsttemperaturen war es ein Jubeltag für den in Ebreichsdorf stationierten, aus Deutschland stammenden Trainer Sascha Fischer, denn er konnte fünf Siege auf seine Fahnen heften. Gleich zu Beginn des Renntage war Amateur Dominik Zeininger mit Bollinger Mail erfolgreich, am Schluss der Tages bei den Freunden des Trabrennsportes Wolfgang Köhler mit seinem Dandy Venus. Dazwischen scorte Hubert Brandstätter mit Bold Eagle San, der unbesiegbaren Mona Lisa Venus und Heros de Bry dreimal für seinen Trainer. Auch Christoph Fischer gelang ein Doppelerfolg, während der Champion Gerhard Mayr leer ausging. Das Publikum genoss die Oktober-Fest-Atmosphäre am letzten Renntag des Jahres im Ebreichspark mit Hirter Freibier und Weisswürsten. Der AROC veranstaltet noch einen Renntag in diesem Jahr, nämlich am 19. November in der Wiener Krieau.

Ergebnisse:

1. Rennen: Bollinger Mail (Dominik Zeininger) in 1.19,2 vor Faster than Usain und Lawrence Boko

2. Rennen: Bold Eagle San (Hubert Brandstätter) in 1.16,6 vor Violet F und CS Vendetta

3. Rennen: Abaccos’s Prime (Franz Konlechner) in 1.16,9 vor Garcia und Höwings Adler

4. Rennen: Casino Royale (Christoph Fischer) in 1.15,9 vor Shining Star und Aaron(CZ)

5. Rennen: Wotan Casei (Marisa Bock) in 1.16,7 vor Hot Hulk und Juwel Venus

6. Rennen: Mona Lisa Venus (Hubert Brandstätter) in 1.15,4 vor Dilara Venus und Power Hill

7. Rennen: Hero de Bry (Hubert Brandstätter) in 1.15,9 vor Pennywise und Shun Eck

8. Rennen: Joe Cocker (Christoph Fischer) in 1.19,8 vor Karantaine und Knowu Cucu

9. Rennen: Dandy Venus (Wolfgang Köhler) in 1.18,6 vor Hidalgo Love TF und Madness