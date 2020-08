Nicht nur in der Super76-Wette, da ist in sieben Rennen der Sieger zu erraten, wartete schon vom letzten Renntag ein Mega-Jackpot von fast 20.000 Euro, zuzüglich der am Renntag eingesetzten Beträge. In der Viererwette, hier sind die ersten vier eines Rennens zu erraten des Zuchtpreises war ein Spielkapital von 13.000 Euro. Trotz heißen Sommerwetters strömten massenweise Zuschauer, die sich diszipliniert verhielten, auf die historische Badener Trabrennbahn.

Vier Einspringer bei Sparber-Sieg

Zuerst stand der Große Badener Zuchtpreis für Dreijährige auf dem Programm, das mit 15.000 Euro höchstdotierteste und traditionsreichste Zuchtrennen der Badener Saison. Favorisiert wurde das Duo des seit vielen Jahren in Bayern tätigen Tirolers Josef Sparber, Heck M Eck und der prachtvoll aussehende Fuchshengst Jack is Back. Trainer Sparber beorderte seinen Schützling Heck M Eck gleich an dies Spitze, Samuel mit Wolfgang Ruth war zunächst der erste Verfolger, aber dieser sprang genauso ein wie Jack is Back, Gerhard Mayrs Spanedohano und Hubert Brandstättes Chayenne. Dadurch wurde das Feld ordentlich durcheinander gewirbelt, während Heck M Eck seinen Vorsprung vergrößern konnte. Im Schlussbogen kam Suzi KP mit dem slowenischer Züchter, Besitzer, Trainer und Fahrer Uros Predan immer näher, konnte aber, auch wegen Gangproblemen im Einlauf, den Führenden nicht wirklich gefährden. Conny Mayr „erbte“ nach einem eher unauffälligen Rennen den dritten Platz.

Konlechner siegt im Traber St. Leger

Das Traber St. Leger (über 2. 100 Meter) ist normalerweise die „Derby-Revanche“, nachdem das Traber Derby wegen Corona diesmal erst im September stattfindet, eine Art „Derby-Versuchsrennen“ für die vierjährigen-Elite. Zunächst ritterten Power Vital mit Gerhard Mayr und Atalanta mit Martin Redl um die Führung, wobei sich Redls Stute durchsetzen konnte. Franz Konlechner startete schon eher ungewohnt aggressiv nach einer halben Runde außen einen Angriff, der ihm mit Catch me if you can, die Führung einbrachte. Luggi Venus mit Karl Höbart machte sich auf die Verfolgung. In dritten Spur griff Wolfgang Ruth mit seinem Diamant Venus an, konnte aber Catch me if you can nicht fangen, sodass der vierjährige Hengst seinem Namen alle Ehre machte und dem Zuchtpreis-Seriensieger Franz Konlechner diesmal den Sieg im Traber St. Leger für die erfolgsverwöhnte Besitzerfamilie Hauke einbrachte. Diamant Venus war – wie schon im vorjährigen Zuchtpreis- Zweiter vor dem starken Luggi Venus.

Josef Sparber konnte sich noch über einen zweiten Sieg und zwar mit der dreijährigen deutschen Fuchsstute Olympia Hazelaar freuen (ältere Traberfans erinnern sich noch an Yves und Yvoline Hazelaar, damals niederländisch registrierte Cracks im Stall von Johann Doppler junior). Zum Schluss gelang Josef Maier als Besitzer und Fahrer mit Tirana der sechste Sieg in Serie und der Badener Trabrennverein jubelte über mehr als 100.000 Euro Wettumsatz.