Pfaffstättnerin Reisenbauer startet bei Traber-EM in Norwegen

Viermal war Nadja Reisenbach bereits Amateur-Staatsmeisterin. Nun will die 23-Jährige nach Bronze 2019 ihre zweite Medaille bei Europameisterschaften einfahren. Am 2. und 3. Mai geht es auf den norwegischen Bahnen Bjerke und Momarken um Edelmetall. Insgesamt trifft Reisenbauer auf zwölf Konkurrentinnen, von denen sich drei bereits EM-Gold sichern konnten.

Drei Ex-Championessen als Konkurrentinnen

2015 siegte in Dänemark die Norwegerin Anette Frones, zwei Jahre später triumphierte die Spanierin Antonia Vaquer in ihrem eigenen Land und 2018 siegte in Italien die Niederländerin Hiltje Tjalsma. Routinierteste Fahrerin im Feld ist Italiens Elena Villani Orlandi mit 473 Karriere-Errfolgen.

Vor 15 Jahren gab es den letzten Titel für Rot-Weiß-Rot. Aus Schweden kehrte die damalige Abo-Championesse Gundula Bauer mit der Goldmedaille heim, 2015 schnappte sich Heidemarie Hainzer Silber.