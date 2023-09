Ronja Walter fliegt zum Sieg im Sattelderby

Das erste Mal in diesem Jahr wurden die Traber auch geritten und nicht nur gefahren. Für das 25. Österreichische Sattelderby über 2100m in 4 Bändern konnten Spitzenpferde und –reiterinnen aus Deutschland verpflichtet werden, allen voran die deutsche „Trabreitqueen“ Ronja Walter. Nach dem Start setzte sich Sabrina Bruckner mit dem einzigen österreichischen Pferd, Dream Gill, gleich an die Spitze. Ronja Walter ließ aber mit Silas Santana nichts anbrennen, schickte ihren Crack gleich auf den Vormarsch und eroberte auf der Gegenseite die Führung. Mit der Fortdauer des Rennens machte Marisa Bock, die zuvor schon ein Trabrennen gewonnen hatte, mit Jamai Raja BR Boden und holte innen auf. Aber Ronja Walter forcierte ihr Pferd, das tolle Gänge zeigte, und siegte in neuer Rennrekordzeit von 1.16,7. Das war schon der dritte Sieg im Sattelderby für Ronja Walter! Hinter Jamai Raja BR erreichte D.D. Redemption mit Marlene Matzky den dritten Platz.

Im Heinrich-Preis über 2600m (der an den besten Badener Traber des vorigen Jahrhunderts erinnert) trat der Ex-Derbysieger Heck M Eck mit Marisa Bock als Favorit an, hatte allerdings 25m Zulage. My Kronos Venus wurde von seinem Besitzer Josef Gruber jun. nach dem Start an die Spitze dirigiert, während Heck M Eck lange Zeit an letzter Stelle auszunehmen war. In der letzten Runde machte sich Christoph Fischer mit Matrix Venus auf die Verfolgung, stellte den Führenden im Einlauf, während Heck M Eck relativ spät auf Touren kam. Im Einlauf setzte sich Fischer mit Matrix Venus ab, für Heck M Eck war hinter My Kronos Venus nur mehr der dritte Platz „drinnen“. Christoph Fischer freute sich aus mehreren Gründen besonders über diesen Sieg, erstens weil er eher unerwartet war, zweitens weil das Pferd im Familienbesitz steht und drittens, weil er damit sich die Badener Berufsfahrermeisterschaft sicherte.

Ebenfalls zum ersten Mal in diesem Jahr war der Traberjahrgang 2001 in einem offiziellen Bewerb und das gleich in einem Zuchtrennen am Ablauf. Von den sechs hoffnungsvollen Jungtrabern kamen vier aus dem Stall Mayr. Der Champion ergriff mit der Favoritin Face Time Spada auch gleich die Initiative und war zunächst sehr überlegen. Gegen Ende des Rennens holte aber Kurt Sokol mit Super Crown, der ersten in diesem Jahr qualifizierten Zweijährigen, immer mehr auf, im Ziel war es relativ knapp, aber Gerhard Mayr ließ sich nicht „die Butter vom Brot holen“, wobei er seine edel gezogene Stute, die auch optisch sehr beeindruckte, nicht wirklich anfasste.

Tolle Pferde sah man auch im 10. Rennen in der Hand der Amateure. Nach einem Kampf an der Spitze war kurz der vierzehnjährigen King of the World, diesmal mit Johann Preining jun., in Front auszunehmen, aber schon bald marschierte der Favorit Twigs Got U. mit Manuel Strebel an die Führung. Dann griff Josef Gruber jun. mit Kronprinz Rudolf an und war der nächste Führende. Sich aus dem „Gemetzel“ heraushaltend war dann im Einlauf plötzlich der vielleicht zu wenig beachtete Khalid mit Nadja Reisenbauer zur Stelle und siegte überlegen in tollen 1.14,8. Mit Schlussspeed eroberte der Sohn der holländischen Traberlegene Arnold Mollema, Yannick, mit Good Game BR noch den zweiten Platz vor Rupert Schwaiger mit Otero. Die Lokalmatadorin Nadja Reisenbauer bewies wieder einmal ihr großes Geschick im Einteilen von Rennen, mit ihr freute sich auch Ronja Walter als Mitbesitzerin, die zuvor das Sattelderby gewonnen hatte.

Champion Gerhard Mayr war mit vier Siegen wieder einmal der erfolgreichste Aktive, sein Verfolger Christoph Fischer kam auf zwei volle Erfolge. Nach einer Woche Pause veranstaltet der AROC am 24. September in Baden einen Gastrenntag.



Ergebnisse

1.Rennen: Wotan Casei (Nadja Gramüller) in 1.17,9 vor No Gelt Face und Dallas Venus

2.Rennen: Time Square (Marisa Bock) in 1.19,4 vor HotSummer und Joe Cocker

3.Rennen: Ella F (Karl Gruber) in 1.18,2 vor Cok Jet Venus und Apples

4.Rennen: Face Time Spada (Gerhard Mayr) in 1.21,3 vor Super Crown und Power Rocket Girl

5.Rennen: Power Pepper (Gerhard Mayr) in 1.17,4 vor My Sunrise und Canavaro Viking

6.Rennen: Dancing Star Venus (Christoph Fischer) in 1.16,4 vor Orlandos Angel Z und Bold Eagle San

7.Rennen: Grafenegg (Gerhard Mayr) in 1.15,7 vor Morley und Chuppa Chups

8.Rennen: Daria (Gerhard Mayr) in 1.16,1 vor Malcom Venus und Lucky Luciano

9.Rennen: Silas Santana (Ronja Walter) in 1.16,7 vor Jamal Raja BR und D.D.,s Redemption

10.Rennen: Khalid (Nadja Reisenbauer) in 1.14,8 vor Good Game BR und Otero

11.Rennen: Matrix Venus (Christoph Fischer) in 1.19,4 vor My Kronos Venus und Heck M Eck

12.Rennen: Lewis Kronos (Josef Gruber jun.) in 1.16,4 vor Lucho F Boko und Giovanni Venus