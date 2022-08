Saturdays Seven in Baden

Werbung

Diesmal fand der Badener Renntag schon am Samstag statt, wobei sieben Rennen, darunter vier höher dotierte PMU-Rennen zur Austragung gelangten. Im Großen Preis des Lionsclub Baden/Helenental kämpften elf Pferde aller Länder über 2.100 Meter mit Autostart um die Gesamtdotation von 4.000 Euro. Nach kurzem Kampf setzte sich Catchdriver Martin Redl mit Elegance an die Spitze, dahinter war die ukrainische Stute Toma Toma mit Klaus Dresel als erste Verfolgerin auszumachen.

Die zunächst im Hintertreffen „geparkte“ Favoritin und Derby-Dritte Fortuna Venus (Johann Lichtenwörther) startete auf der letzten Gegenseite eine Aufholjagd und übernahm im Rush die Spitze, sodass sie schon fast wie die Siegerin aussah. Dann kam aber im letzten Bogen und im Einlauf Hubert Brandstätter mit Bollinger Mail ganz außen stark auf und gewann noch sicher vor Fortuna Venus und Quuenie (Christian Höbart).

Hulk Venus unaufhaltsam

Acht sehr interessante hochklassige Pferde waren in dem zweiten Vorlauf zur Badener Amateurfahrer-Meisterschaft zu sehen: Zunächst setzte sich Stefan Pröglhöf mit Good Game BR im Kampf um die Spitze durch. Nach einer halben Bahn griff Johann Preining junior mit Love You Venus an und löste die Führende ab. Aber auch der achtjährige österreichische Wallach (und ihr Fahrer) konnten sich nicht lange der Führung erfreuen, denn nach einer Bahn setzte sich Peter Ruiner mit dem Favoriten Hulk Venus unaufhaltsam an die Spitze und konnte sich sogar ein bisschen absetzen. Im Einlauf kam die Lokalmatadorin Nadja Reisenbauer mit ihrer ehemaligen Stutenderby-Siegerin Suzi KP noch stark auf, konnte aber dem Führenden den Sieg nicht mehr wegschnappen. Dritte wurde die frühere Seriensiegerin Tirana mit Josef Maier.

Bruder siegt als Ersatzmann

Der andere Vorlauf der Badener Amateurmeisterschaft wurde eine sichere Beute von Helmut Gruber, der anstatt seines Bruders Josef Gruber junior im Sulky saß, mit dem in toller Form laufenden My Kronos Venus. Im Rennen der ehem. Amateurfahrer konnte Karl Kneusel ein zweites Mal durch Andrea gerettet werden, denn der Sieger hieß „Saved by Andrea“. In Abwesenheit von Gerhard Mayr und Christoph Fischer, die beim Deutschen Derby-Meeting in Berlin weilten, gelang niemand ein Doppelerfolg.

Nächste Veranstaltung in Baden ist schon am Mittwoch, dem mit einem „Lunch-Time“-Renntag mit fünf Rennen (Beginn: 12 Uhr), dann geht es mit zwei Sonntag-Renntage am am 4. Und am 11. September ins Saisonfinale mit zahlreichen Highlights.

Ergebnisse

1.Rennen: Saved by Andrea mit Karl Kneusel in 1.18,9 vor Floor Charisma und Golden Girl D.T.

2.Rennen: Hulk Venus mit Peter Ruiner in 1.16,1 vor Suzi KP und Tirana

3.Rennen: Madness mit Harald Sykora in 1.17,1 vor Chuppa Chups und Royal Crown Venus

4.Rennen: Bollinger Mail mit Harald Brandstätter in 1.17,8 vor Fortuna Venus und Quuenie

5.Rennen: Charming Chelsea mit Erich Kubes in 1.20,1 vor Happiness SL und Lucy O

6.Rennen: My Kronos Venus mit Helmut Gruber in 1.16,7 vor Camelot L und Atalanta

7.Rennen: Flair Venus mit Johann Lichtenwörther in 1.17,9 vor Lewis Kronos und Rocco Venus und Pennywise im toten Rennen