Shining Star top bei Reinhard Westermayr-Gedenkrennen in Ebreichsdorf

Der erste Renntag im Ebreichspark stand ganz im Zeichen des im Februar dieses Jahres verstorbenen, langjährigen AROC-Präsidenten Dr. Reinhard Westermayr. Die Rennen wurden nach seinen erfolgreichsten Pferden benannt und das Hauptrennen ganz am Schluss der sieben Rennen umfassenden Tageskarte wurde als KR Dr. Reinhard Westermayr-Gedenkrennen gelaufen: Nach kurzer Führung von JS Tolstoy (Erich Kubes) bemächtigte sich der große Favorit Shining Star (Hubert Brandstätter) schon im ersten Bogen der Spitze. Der Führende konnte das Tempo an der Spitze nach Belieben „einschläfern“, erst nach einer Runde kam außen Druck von Catch me if you can (Franz Konlechner).

Die Galoppade des slowenischen Gastes Golden Avenue (Jozej Sagaj) brachte Bewegung ins Feld und Shining Star konnte nach Belieben seines ständigen Steuermannes Hubert Brandstätter das Tempo verschärfen. Der letzte Spitzencrack „Reini“ Westermayers, Shining Star setzte sich zu einem überlegenen Triumph ab und gewann – wie passend – das KR Reinhard Westermayr-Gedenkrennen in Tagesbestzeit von 1:15,5 Minuten. Mit Catch me if you can war ein zweiter Vertreter der österreichischen Zucht am Siegertreppchen vor dem tschechischen Wallach Aaron (Carsten Milek) der Sooßer Weinhauerfamilie Waldhäusl.

Sensationssieger im Fleur de Lee Venus

In dem nach der 42-fachen(!) Siegerin Fleur de Lee Venus benannten Rennen probten einige Derbykandidaten, aber letztlich gab es einen Sensationssieger: Der eine Favorit Lambo Fortuna (Christoph Fischer) wurde gleich am Beginn nach einer ausgiebigen Galoppade disqualifiziert, der andere Agip (Harald Sykora) fiel ebenfalls wegen Galopps an das Ende des Feldes zurück. Zunächst eroberte die ebenfalls für das Derby im Juni probende Mon Bijou RS (Franz Konlechner) die Spitze. Lange Zeit waren nur wenige Veränderungen im Feld auszumachen, bis ein weiterer Derby-Aspirant, Giovanni Venus (Wolfgang Ruth) im Schlussbogen angriff und sich an die Spitze setzte, während Mon Bijou RS zurückfiel. Im Einlauf kam aber dann mit Riesenschritten der ungarische Außenseiter Nelstrong (Goran Zolnaji) heran und machte die Sensation perfekt. Verständlicherweise freute sich das Team um den erst vor wenigen Monaten aus Rumänien importierten fünfjährigen Hengst über den selbst nicht erwarteten Sieg.

So geht es weiter

Die nächsten beiden Renntage finden am 21. Mai (Club Einsatzrennen) und 25. Juni (AROC Austrian Championship) im Ebreichspark statt. Das Herbstmeeting beginnt dann am 3. September auch in Ebreichsdorf, der nächste Renntag wird aber aus wirtschaftlichen Gründen am 24. September auf der Badener Trabrennbahn abgehalten, auch für das Saisonfinale weicht der AROC, diesmal in die Wiener Krieau aus, dazwischen steigt noch am Nationalfeiertag das AROC Derby der Dreijährigen im Ebreichspark.