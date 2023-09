Tolles Programm zum Glückrenntag in Baden

Zum letzten Renntag des Badener Trabrennvereines 2023 („Hirtenberg-Renntag“) zieht der Veranstalter noch einmal alle Register und hat ein tolles Programm auf die Beine gestellt: Schon als viertes Rennen findet der Badener Zukunftspreis für Zweijährige, das erste Rennen für den Geburtsjahrgang 2021 um 5.000€ Dotation statt, dem sich sechs talentierte Jungtraber, allen voran die in tollen 1.18,6 qualifizierte Face Time Spada aus dem Championstall Gerhard Mayr, stellen.

Als 9. Rennen ist das 25. Österreichische Sattelderby, das erste Trabreiten in dieser Saison, vorgesehen, bei dem z.B. die deutsche Trabreitspezialistin Ronja Walter, das Formpferd Silas Santana sattelt. Insgesamt kommen 10 hochklassige Satteltraber aus Österreich, Deutschland und Slowenien in vier Bändern an den Ablauf.

Das 11. Rennen, der Große Badener Heinrich Preis um 6.000€ Preisgeld, erinnert an das wohl beste Badener Rennpferd aller Zeiten, gelaufen in der dreißiger Jahren des vorigen Jahrhunderts. Über 2625m wird beispielsweise der ehem. Derbygewinner und frische Sieger aus Baden, Heck M Eck, diesmal mit Marisa Bock im Sulky antreten.

Um 15 00 Uhr geht es mit den Minitrabern los, in der schon traditionellen Tombola kommen als Hauptgewinne ein Reisegutschein von 10.000€ von Raiffeisen-Reisen und die Jährlingsstute Unique Venus aus dem Championgestüt Venus sowie zahlreiche weitere schöne Preise zur Verlosung. In der Super 76-Wette gibt es einen Jackpot von 5.648,30€ zu gewinnen.

Eine Woche später, am 24. September, veranstaltet der AROC einen Gastrenntag in Baden, bevor die Traditionsrennbahn in die Winterpause geht.