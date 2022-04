Tolstoy fliegt zum Sieg

Werbung

Die schon fast winterlich kalten Temperaturen beeinträchtigten wohl den Zuschauerzustrom, aber nicht die Wettumsätze, sodass die Verantwortlichen des AROC erfolgreich bilanzieren konnten. Auch das gut beheizte Festzelt mit seiner schmackhaften Küche lud durchaus zum Verweilen ein. Fünf höher dotierte PMU-Rennen ragten aus der neuen Rennen umfassenden Tageskarte hervor.

Toller Start als halbe Miete

Das sportlich wertvollste Rennen lief über die Fliegerdistanz von 1.640 Meter, mit acht Pferden verschiedener Länder. Der 9-jährige österreichische Hengst JS Tolstoy legte mit Erich Kubes gleich einen Blitzstart hin, Rammstein (Harald Sykora) hielt außen dagegen, sodass der Favorit Hulk Venus mit Carsten Milek innen eingesperrt wurde. Der optimale Start war schon „die halbe Miete“ zum Sieg, auch wenn Power BMG mit Champion Gerhard Mayr außen sehr gut aufkam. JS Tolstoy flog auf guter, aber nicht so schneller Bahn in Tagesbestzeit von 1:15,3 Minuten zum Sieg, Hulk Venus sicherte sich nach dem Zurückfallen von Rammstein gegen Power BMG den Ehrenplatz.

Bitter Lemon siegt im "Internationalen"

Über die längere Distanz von 2.140 Meter ging ein weiteres „Internationales“, bei dem auch gleich der erste Führende den Sieg einheimsen konnte: Wolfgang Ruth schoss mit Bitter Lemon gleich an die Spitze, wurde von Inaccessible Grou (Ari Kaarlenskaski) angegriffen, der sich aber bald wieder – fast ruckartig - zurückzog, auch der nächste Angriff von Good Game BR (Christoph Fischer) konnte den Führenden nicht von der Spitze verdrängen. Im Einlauf kam Virgil Venus mit Thomas Pribil mit tollem Speed näher, auch Folies Bergère (Klaus Dresel) holte viel auf, aber Wolfgang Ruth ließ sich mit Bitter Lemon den Sieg nicht mehr nehmen.

Grace de Bisson mit Sicherheit zum Sieg

Im Abschlussbewerb starteten sechs französisch gezogene Pferde in einem Bänderstart mit drei Bändern. Favorisiert wurde die siebenjährige Stute Family Queen mit der tollen Gewinnsumme von mehr als 123.000 Euro (Wolfgang Ruth). Gleich am Start sprang Heros de Bry (Hubert Brandstätter) heftig ein, auch Family Queen fiel nach glattem Start kurz in Galopp. Grace de Bisson mit Mario Zanderigo legte vom ersten Band ein hohes Tempo vor und zeigte die Vorteile eines trabsicheren Pferdes, sodass auch DJ D’Urfist (Erich Kubes) aus dem letzten Band nicht herankam, noch weniger Family Queen, dazwischen war noch First Lady Evening (Georg Gruber).

Die beiden Pinzgauer Gerhard Mayr und Mario Zanderigo konnten sich über ein Fahrerdouble freuen, Champion Gerhard Mayr punktete als Trainer durch den Sieg seines Bruders Christian mit Vivien Venus noch ein drittes Mal.

Der nächste Renntag findet in Ebreichsdorf am 1. Mai (bei wohl wärmerem Wetter) statt, der schon mit einem Frühschoppen im Festzelt beginnt und dank zahlreicher Sponsoren und des Clubrennens ein tolles Programm aufweisen wird.