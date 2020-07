Welch ein Unterschied: Zehn Grad und Regen am 31. Mai, 30 Grad und Sonnenschein am 5. Juli. Am ersten Renntag nur Besucher in der Gastronomie (und das war schon ein Kunststück), diesmal wieder „Traben hautnah“ mit Aufenthalt an der Barriere und vollen Gastgärten: fast schon wieder ein Renntag, wie in Zeiten vor Corona.

Im August Kraushofer-Memorial – das einen ehemaligen Trabrennfahrer, Rennpferdebesitzer und Funktionär erinnert – waren mit Grafenegg und Rammstein zwei Chancenpferde für das in den Herbst verlegte Traberderby am Start und daneben noch einige andere Klassepferde, sodass ein „heißes Rennen“ mit viel Spannung zu erwarten war. Am Anfang kämpften How Nice SR mit Ari Kaarlenkaski und Luggi Venus mit Karl Höbart um die Führung, wobei der Finne nach kurzer Führung Höbart die Spitze überließ, um sogleich wieder anzugreifen und die erste Position zurückzuerobern.

How Nice to win in Baden

Rammstein mit Mario Zanderigo schob sich im Schlussbogen näher heran, aber sprang beim Angriff ein. Grafenegg mit Gerhard Mayr kam wohl im Einlauf näher heran, konnte aber die führende schwedische Stute How Nice SR nicht mehr erreichen, sodass es einen unerwarteten Sieger gab.

Während sich sonst an diesem Renntag oftmals die Favoriten durchsetzten, gab es im letzten und wertvollsten Rennen für die gewinnreichsten Pferde einen überraschenden Sieger. Beim Großen Jubiläums-Preis des Linzer Traberzucht- und Rennverein über 2.100 Meter schoss Wolfgang Ruth, mit seiner Zante Laser, gleich an die Spitze und legte ein Höllentempo vor. Manfred Strebel ließ mit Dragon Darche nichts anbrennen und versuchte außen dagegen zu halten und die führende Position zu erlangen, aber Ruth gab mit seiner italienischen Stute die Innenbahn nicht frei und behauptete die Führung. Die beiden entfernten sich vom Feld, bis Dragon Darche von den stetigen „Anbohrversuchen“ ermüdet vor dem Schlussbogen zurückfiel. Zante Lasers Vorsprung wuchs daraufhin auf gigantische Ausmaße an und hielt bis zur Ziellinie. Recht unauffällig sicherten sich dahinter Lord Brodde mit Christoph Fischer und Cashback Pellini mit Gerhard Mayr die weiteren Podestplätze. Im Interview gab Wolfgang Ruth an, dass er diesmal seine Stute „barfuß“ (ohne Hufeisen) laufen ließ, vielleicht auch ein Grund für die Leistungssteigerung.

Im Rahmen gewannen zwei ehemalige Derbysieger, nämlich Mc Donald Venus mit Günter Schwarzmüller bei den Freunden des Trabrennsports und I love You Darling mit Christoph Fischer in einem „Internationalen“ über die Meile.

Erfolgreichster Trainer dieses Sonntagnachmittags war Christoph Fischer mit vier vollen Erfolgen. Schon am Sonntag geht es in Baden mit den nächsten elf Rennen weiter (15.30 Uhr).