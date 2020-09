In der ersten Runde der Teamliga Wien/NÖ neu gab es für Traiskirchens Gewichtheber bei der SV Schwechat nichts zu holen. Die Traiskirchner verloren 0:3. Obfrau Karin Bohusch war mit der Leistung ihrer Mannschaft aber durchaus zufrieden. Mit 1.030,21 Punkten schlossen die Stemmer durchaus an die Leistungen aus der Vorsaison an. Und das trotz der langen Coronapause und der Tatsache, dass ASKÖ AK Traiskirchen aktuell nur eingeschränkt trainieren kann. Seit 28. August haben die Athleten kein Trainingslokal mehr. Die Vorbereitung auf den Wettkampf gegen Schwechat fand zu Hause statt.

Bestleistungen gestemmt

Dafür konnten sich die Traiskirchner Ergebnisse mehr als sehen lassen. Gerhard Kulunschic konnte mit 76 Kilo im Reißen 105 Kilo im Stoßen und 181 Kilo im Zweikampf neue Bestleistungen aufstellen und auch Bernhard Diabl erzielte Bestleistung im Stoßen mit 95 Kilo. Christiane Elgert trat das erste Mal in der Mannschaft an und erreichte 126 Kilo im Zweikampf. Marion Diabl konnte die Leistungen der Österreichischen Meisterschaft der Masters vor zwei Wochen mit 110 Kilo im Zweikampf verbessern und Bettina Pretterklieber konnte ihre Bestleistungen mit 98 Kilo im Zweikampf einstellen. Die zweite Runde der Teamliga neu findet am 7. November statt. Dann hat Traiskirchen gege n Schwechat Heimrecht, hoffentlich im neuen Vereinslokal.