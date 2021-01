Vor der Saison hätten viele gedacht, dass das Aufeinandertreffen von Graz und Traiskirchen ein Match-up für die Top Sechs oder in weiterer Folge vielleicht für die letzten Plätze im Play-off wird. Doch die Realität sieht vor der Partie am heutigen Samstag (17.30 Uhr) anders aus. Traiskirchen gelang in den bisherigen 13 Saisonpartien nur ein Sieg. Außenseiter Graz hat hingegen nach wie vor gute Chancen auf die Platzierungsrunde, sprich die ersten Sechs. Wenngleich das Jahr 2020 mit einer Niederlage gegen den direkten Konkurrenten aus Wels ausklang.

Graz auf Inside-Position unterbesetzt

Die Steirer verloren zuletzt Inside-Spieler Josip Popic, der in der dritten spanischen Liga anheuert und sind auf dieser Position nun dünn besetzt. Vielleicht die Chance für die Lions den ersten Auswärtserfolg dieser Saison zu verbuchen, denn auch wenn die Saisonbilanz miserabel ist, zuletzt bewiesen Shawn Ray und Co. mehrmals, dass Traiskirchen mit den Top-Teams der Liga mithalten kann. Einzig die Siege blieben bisher aus.

Individualisten in den Griff bekommen

Wie schätzt Headcoach Markus Pinezich die Ausgangslage vor dem Spiel in der steirischen Hauptstadt ein? "Um gegen Graz zu gewinnen, müssen wir vor allem defensiv als Team agieren und ihre individuell starken Spieler stoppen. Im Heimspiel ist es uns eine Halbzeit lang gelungen. In Graz benötigen wir 40 Minuten." Traiskirchens Youngster David Makivic ergänzt: "Es wird ein toughes Spiel, doch wir haben bewiesen, dass wir mit jedem mithalten können und auch das Potential haben, jede Mannschaft zu schlagen.“

Basis für die Qualirunde verbessern

Die Traiskirchner brauchen auch dringend eine Siegesserie, bevor es Mitte Jänner in die Zwischenrunden geht. Die Ausgangslage sieht mittlerweile relativ düster aus. Die Punkte aus dem Grunddurchgang werden heuer ja mitgenommen und halbiert. Das bedeutet, dass die Lions nach jetzigem Stand fünf Punkte (ein Sieg und ein Unentschieden) mehr holen müssen, als die Konkurrenz. Da die Qualifikationsrunde aber nur sechs Spieltage umfasst, muss die Hypothek bis zum Ende des Grunddurchgangs wohl noch verringert werden.

Tabelle Qualifikationsrunde (halbierte Punkte nach dem Grunddurchgang, Stand nach 13 von 18 Runden): 1. Sankt Pölten (7 Punkte), 2. Oberwart (6), 3. Timberwolves (3), 4. Traiskirchen (1).