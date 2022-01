Traiskirchen liefert dem Meister einen harten Kampf

Swans-Forward Toni Blazan sagte bereits vor dem Spiel, dass er das neue Jahr genauso beginnen wolle, wie das alte zu Ende gegangen war – mit einem Sieg. Und daran ließ er auch von Anfang an keine Zweifel aufkommen. Die ersten neun Punkte der Schwäne lieferte der athletische Inside-Spieler in nur etwas mehr als drei Minuten im Alleingang. 13 waren es im ersten Viertel insgesamt. Point Guard Friedrich zeigte sich zudem in Wurflaune. Dass das erste Viertel mit 22:19 dennoch an die Löwen ging, lag vor allem an der Defense der Oberösterreicher, die die Lions nicht am Zug zum Korb stoppen konnte. Auch in Abschnitt zwei gaben sich die Traiskirchner weiter aggressiv, sodass sie zur Pause weiterhin die Nase vorne hatte (42:38). Nach der Pause wurde die Partie zunehmend defensiver, besonders die Heimmannschaft hatte nun Probleme und erzielte nur neun Punkte im dritten Viertel. Die am Rebound überlegenen Gmundner wussten das auszunutzen und gingen so mit einer Zwei-Punkte-Führung in den Schlussabschnitt (53:51). Dort zeigte sich die Erfahrung des Meisters, der in der entscheidenden Phase seine Würfe verwertete und sich einen hart erkämpften 76:69-Sieg sicherte.

Stimmen zum Spiel

Dominik Günthner, Assistent Coach Lions: „Glückwunsch an die Jungs, wir haben lange mit dem Meister mitgehalten. Am Ende waren es Kleinigkeiten, die wir besser machen müssen. Wir müssen besser rebounden und am Ende ein bisschen besser die entscheidenden Leute verteidigen. Daraus müssen wir lernen und für das nächste Spiel die richtigen Schlüsse ziehen.“

Karl Gamble Jr., Spieler Lions: „Es war ein schwieriges Spiel, wir haben hart gearbeitet, müssen aber besser im Abschluss werden. Wir sind ein junges Team, aber wir wachsen im Verlauf der Saison. Gratuliere an Gmunden, sie waren verdammt gut.“

Aleksi Koskinen, Coach Swans: „Respekt an Traiskirchen, sie haben ein ziemlich gutes Spiel gespielt. In der zweiten Hälfte haben wir uns defensiv gesteigert und die richtigen Würfe genommen und uns so den Sieg gesichert.“

Benedikt Güttl, Spieler Swans: „Wir haben uns lange schwergetan. Vor allem defensiv haben wir in der ersten Halbzeit keinen guten Job gemacht und, ich glaube, über 40 Punkte zugelassen. Anders war es in der zweiten Halbzeit, wo wir uns ein bisschen zusammengerissen und die Intensität gesteigert haben. Nur mehr knapp 30 Punkte zugelassen haben und offensiv am Schluss dann auch wichtige Würfe getroffen haben. Generell war es kein guter Wurftag, aber die wichtigen Plays haben wir gemacht und damit geht der Sieg in Ordnung so."