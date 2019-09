Gegen favorisierte Klosterneuburger rechnete sich Traiskirchen zumindest aus, mithalten zu können. Eine starke Vorbereitung gab Hoffnung. „Aber ein Meisterschaftsspiel ist doch was anderes als die Vorbereitung“, musste Lions-Obmann Ernst Nemeth akzeptieren: „Wir waren mit der Situation überfordert.“

Klosterneuburg setzte sich bereits im ersten Viertel entscheidend ab. Ein Zwischensprint von Routinier Shawn Ray brachte Traiskirchen noch einmal heran. „Im letzten Viertel sind wir dann komplett auseinander gebrochen“, ärgert sich Nemeth über eine 51:87-Pleite.

„Wir hatten ein paar gute Aktionen, aber in Summe war es zu wenig. Klosterneuburg war auch physisch überlegen“, grübelt Nemeth. Die jungen Spieler müssen nun lernen den Respekt abzulegen. „Sie kommen aus der zweiten Liga, da ist das Tempo ein ganz anderes“, analysiert Nemeth. Am Sonntag (17.30 Uhr) geht es gegen BC Vienna, eine kleinere Hausnummer als Klosterneuburg. Da haben die Löwen die Chance die Trainingsleistungen auf das Matchparkett zu bekommen. Andernfalls könnten die Traiskirchner schon unter Druck geraten. Durch den neuen Modus wird die Liga nach 18 Spielen geteilt, danach geht es in einer oberen und unteren Gruppe, um die Play-off-Spots.