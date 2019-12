„Ich habe wieder viele bekannte Gesichter gesehen, das Wiedersehen war sehr freundlich“, freute sich Lions-Coach Markus Pinezich über seine Rückkehr nach Gmunden – am Traunsee werkte er in den vergangenen vier Jahren als Co-Trainer.

Danach war es mit Freundschaftsdiensten aber vorbei. Tabellenführer Gmunden überrollte die Traiskirchner, siegte mit 90:49. Nach dem 59:88 gegen Kapfenberg war es für Shawn Ray und Co die zweite herbe Niederlage binnen drei Tagen. „Es sind Schritte vorwärts erkennbar, aber es sind zu wenige“, pustet Coach Pinezich durch: „Die Anfangsminuten sind gut, aber wenn der Gegner den ersten Mini-Lauf hat, zerfallen wir in unsere Einzelteile. Jetzt hilft nur Training, Training, Training“, meint Pinezich, der schon bei seiner Übernahme vor drei Wochen wusste, dass die Aufgabe bei den Lions aktuell keine leichte werden wird.

„Die Timberwolves sind etwa auf unserem Niveau. Dort zählt nur ein Sieg.“ Markus Pinezich möchte spätestens am Dreikönigstag einen Sieg einfahren.

Diese Woche müssen Ergebnisse folgen. Nicht unbedingt im Heimspiel gegen Wels am Donnerstag, aber gegen die Timberwolves am Montag. Denn die Wiener sind wie die Lions Fixstarter in der Qualifikationsrunde (dort geht es um die letzten zwei Viertelfinalplätze). Die Ergebnisse gegen die direkten Konkurrenten werden bekanntlich mitgenommen – für die Traiskirchner geht es konkret darum, ob sie mit einer 3:3- oder einer 4:2-Bilanz in die sechs Runden dauernde Play-off-Qualifikationsmühle starten. „Die Timberwolves sind derzeit etwa auf unserem Niveau. Dort zählt nur ein Sieg“, unterstreicht Pinezich. Für die Traiskirchner Löwen wird es in der Bundeshauptstadt dennoch keine leichte Aufgabe. Die letzten 13 Auswärtsspiele gingen verloren, der letzte Erfolg datiert vom 18. April.

Radanovic freigestellt, neue Spieler möglich

Am Personalsektor vollzog Traiskirchen einen Cut. Matija Radanovic wurde aus disziplinären Gründen freigestellt, darf sich nach einem neuen Verein umsehen. Die Lions sondieren den Transfermarkt nach einem Center. „Bis 31. Jänner haben wir Zeit“, macht sich Obmann Ernst Nemth angesichts des Transferschlusses keinen Stress.