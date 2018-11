Eine schwierige Woche liegt hinter den Traiskirchen Lions: Zuerst die erste Liga-Pleite am gegen BC Vienna und dann auch noch die Verletzung von Shawn Ray. Dem US-Amerikaner machte schon länger eine Verletzung der linken Schulter zu schaffen, jetzt ging es unter das Messer. „Ein Knochenteil ist weg. Er wird zwischen vier und acht Wochen ausfallen“, berichtet Manager Stefan Höllerl.

Am Dienstag setzte es gegen Hopsi Polzela die dritte Niederlage im Alpe Adria Cup – hier sollen vor allem die Bankspieler Spielzeit sammeln. Der Ausfall von Ray machte sich daher vor allem am Freitag gegen Liga-Schlusslicht Fürstenfeld bemerkbar. Die Lions zeigten eine (gelinde gesagt) ausbaufähige Leistung: 37 Prozent Trefferquote aus dem Spiel, 53 Prozent von der Freiwurflinie.

Allerdings haben sich die Löwen für diese Leistung auch den richtigen Gegner ausgesucht. Es gab einen nie wirklich gefährdeten 62:55-Sieg. Mann des Spiels war Benedikt Güttl, der 14 seiner 22 Punkte in Viertel eins anschrieb. Manager Höllerl war zufrieden: „Wir sind froh, dass wir gewonnen haben. Shawn müssen wir step by step ersetzen. Die Ersatzspieler haben im Alpe Adria Cup Einsatzzeit gesammelt, diese Praxis können sie jetzt hoffentlich nutzen.“ Gegen Fürstenfeld erzielte Ersatzmann Oscar Schmit vier Punkte. Er ist auch ein heißer Anwärter auf einen Starting-Five-Platz am Sonntag gegen Kapfenberg.

Mit einem weiteren Sieg würden die Traiskirchner nach dem ersten Saisonviertel von Platz eins lachen. „Das ist nicht so wichtig, aber es wäre schön, so lange wie möglich da oben zu stehen. Auch wenn es ohne Shawn Ray natürlich schwieriger wird“, umreißt Höllerl, der diese Woche übrigens mit Grippe das Bett hüten musste.