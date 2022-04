Traiskirchen Lions stehen nach Thriller in den Play-offs

Werbung

Alles oder nichts? Im Lions Dome ging es im direkten Duell mit den DC Timberwolves um den letzten Platz im Play-off-Viertelfinale. Der Sieger ist drinnen, der Verlierer muss gegen Klosterneuburg in die Relegation. Traiskirchen startete nach zwei Siegen en suite als leichter Favorit ins Endspiel. Seit dem Aufstieg der Timberwolves 2018 verloren die Lions auch nur ein einziges Heimspiel gegen die Wiener. In einem flotten, aber punktearmen ersten Viertel lagen die Hausherren zumeist zwei Punkte voran, doch immer wieder schafften es die Wölfe auszugleichen. 12:12 hieß es nach zehn Minuten.

Timberwolves drehen nach Pause auf

In einem zerfahrenen zweiten Spielabschnitt gingen die Hausherren sofort wieder in Führung, bauten diese bis auf sechs Punkte aus. Mit 25:19 ging es in die Pause. Die Löwen hatten vermeintlich alles im Griff, schafften es aber nicht, sich entscheidend abzusetzen. Das bestraften die Gäste mit einem beeindruckenden Start in Durchgang drei. Mit einem 8:0-Lauf holten sich die Timberwolves die erstmalige Führung seit dem 2:0. Danach wippte die Partie hin und her. Die Visiere öffneten sich, das Nervenflattern war auf beiden Seiten sichtbar.

Führungswechsel bestimmen die Partie

Die Führung wechselte alleine im dritten Viertel noch viermal. Die Timberwolves nutzten zwei Freiwürfe, um schlussendlich mit einem knappen 40:39-Vorsprung in die letzten zehn Minuten zu gehen. Die Wiener bauten ihre Führung zu Beginn des Schlussabschnitts erstmals auf vier Punkte aus. Nach einem kurzen Zwischenspurt der Lions, drehten die Timberwolves richtig auf. Beim Spielstand von 46:51 netzten die Wiener nicht. Traiskirchen kämpfte sich in der Folge Punkt für Punkt heran und übernahm durch Oscar Schmits Dreier 1:50 Minuten vor dem Ende wieder die Führung (56:55).

Lions behalten in Schlussphase Nerven

Die Timberwolves scheiterten. Aaron Falzon traf zum 58:55. Jakob Lohr versenkte einen Dreier zum Ausgleich. Spannung pur, 53 Sekunden vor dem Ende. Die Lions spielten mit einer kurzen Kombination Falzon frei, der aus der Distanz abzog und traf - 61:58. Der Druck war für die Timberwolves 39 Sekunden vor Schluss zu groß. Taveion Hollingsworth luchste den Ball ab, war danach nur mehr mit einem persönlichen Foul zu stoppen. Immer wieder schickten die Wiener den Gegner an die Freiwurflinie, um möglichst schnell wieder in Ballbesitz zu kommen. Ein Akt der letzten Verzweiflung, der nichts einbrachte. Die Lions siegen mit 66:58 und sind damit der Viertelfinal-Gegner von Saisondominator und Titelfavorit Vienna.

Die Timberwolves müssen in die Relegation. Zumindest wurde der Abstiegskampf von der Liga etwas entspannt. Der Tabellenletzte darf für die kommende Saison um eine Wildcard ansuchen. Der Preis: Fünf Punkte Abzug. Für 25.000 Euro kann man sich von Strafpunkten freikaufen. Einen Absteiger gibt es ohnehin nur, wenn Fürstenfeld oder Eisenstadt in Liga zwei den Titel holten. Wenn Fürstenfeld und Eisenstadt die Meisterschaft verpassen, könnten sie sich ebenfalls in die nächstjährige Superliga einkaufen.

Stimmen zum Spiel

Lions-Coach Radomir Mijanovic: "Es war ein gutes Spiel für die Fans. Beide Teams haben gut gekämpft. Ich muss den Timberwolves ein Lob aussprechen. Sie haben mit viel Energie gekämpft. Wir hatten sehr viel Druck im Heimspiel, um zu gewinnen. Wir waren sehr gut in der Defensive. Auch im Schlussviertel haben wir endlich auch noch gut gepunktet.“

Traiskirchens Oscar Schmit: "Heute gibt es einen ganz großen Grund zu feiern. Man hat von Anfang an gesehen, dass es um was geht. Es waren alle übermotiviert. Am Ende haben wir gewonnen und das ist das Wichtigste. Jetzt wird gefeiert.“

Timberwolves-Trainer Hubert Schmidt: "In der ersten Halbzeit sind wir an der Nervosität gescheitert. In der zweiten Hälfte sind wir gut in den Rhythmus gekommen. Nur im Schlussviertel waren die Traiskirchner in der Offensive stärker. Da hat man das Fehlen von Jakob Szkutta gefehlt. Wir haben defensiv zu viele Fehler gemacht und ihnen offene Würfe gegeben. Das war der Unterschied.“

* Die Statements stammen aus den Interviews des Privatsenders Sky Austria.