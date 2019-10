Gegen Titelanwärter Gmunden hielten sich die Traiskirchner drei Viertel lang mehr als achtbar, waren bis auf vier Punkte dran. „Das war eigentlich gar nicht unsere Idee. Es war im Vorhinein schon ausgemacht, dass alle Spielzeit bekommen“, wollte Lions-Obmann Ernst Nemeth: „Ressourcen schonen.“ Im Schlussabschnitt konnten die Löwen dann nicht mehr Paroli bieten, verloren mit 67:88. Der Ausgang störte Nemeth aber gar nicht: „Es war wieder eine gute Talentprobe der Jungs.“

Das befand auch Gmundens Benedikt Güttl, der gebürtige Traiskirchner wechselte ja vor der Saison von den Lions zu den Swans. Für den seine Rückkehr an die jahrelange Wirkungsstätte „schon ungewohnt war. Alleine das Aufwärmen in der anderen Hälfte. Aber ich habe mich gefreut, wieder ein paar alte Freunde zu sehen.“ Viel Zeit blieb Güttl nach der Partie aber nicht. Gmunden bestreitet am Mittwoch bereits wieder eine Partie im Alpe Adria Cup, am gestrigen Montag gab es bereits wieder eine Trainingseinheit. Auch mit der Familie gab es nur ein kurzes Treffen in der Halle. Die geliebten Spaghetti Bolognese von der Oma bekam Güttl nicht serviert: „Die wird es erst beim nächsten Gastspiel geben“, schmunzelt Güttl.

Während in Gmunden also schon wieder der volle Fokus auf dem nächsten Match liegt, hat Traiskirchen noch etwas Zeit, gastiert am Samstag in Wels und die guten Leistungen der ersten fünf Runden ließ das Selbstvertrauen der Löwen steigen: „Dort wollen wir gewinnen. Gegen Gmunden oder Klosterneuburg haben wir kaum eine Siegeschance, aber Wels ist ein direkter Konkurrent“, erklärt Nemeth. Center Maris Ziedins wird fix fehlen. Die Verletzung, die sich der Lette in Kapfenberg zuzog, stellte sich als Bänderriss heraus – sechs Wochen Pause. Bei Captain Florian Duck wird es ein Wettlauf mit der Zeit.