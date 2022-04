Traiskirchen Lions träumen vom Wunder

Werbung

Die Traiskirchen Lions stehen erstmals seit 2019 wieder in den Play-offs der Basketball Superliga. "Für die meisten bedeutet das gar nichts. Für uns ist es etwas ganz Tolles, vor allem wenn man auf die letzten Jahre zurückblickt", ist Kapitän Oscar Schmit stolz auf seine Löwen. Im Viertelfinale geht es jetzt gegen den BC Vienna.

Die Wiener sind der erklärte Titelfavorit: "In den Medien wird es so dargestellt, als wären sie unschlagbar, das sind sie aber nicht", glaubt der Traiskirchner Captain an einen möglichen Aufstieg: "Klar ist es einerseits nicht realistisch, andererseits, warum soll man nicht träumen?"

Corona-Nachwehen immer noch spürbar

Zumindest der Trend der letzten Wochen nährt die Hoffnung auf Sensation. Seit Radomir Mijanovic das Trainerzepter schwingt, schwimmen die Lions auf der Erfolgswelle, gewannen sieben der letzten neun Partien. Es wären vielleicht sogar noch mehr gewesen, wenn nicht zu Beginn der Qualirunde ein Corona-Cluster ausgebrochen wäre - das Match gegen Wels wurde strafverifiziert, beim Auswärtsspiel gegen die Timberwolves war Traiskirchen völlig außer Tritt.

Der Play-off-Traum schien geplatzt, doch die Löwen kämpften, siegten dreimal, obwohl die Corona-Nachwehen bis heute spürbar sind: "Wir hatten fünf Tage lang kein Training. Man merkt es immer noch, dass wir nicht ganz auf unserer Höhe sind, aber wir probieren alles und gewinnen trotzdem die Spiele", beschreibt Schmit.

Der Underdog ist nicht zu unterschätzen

Gegen BC Vienna will der Underdog nun neuerlich zubeißen, am besten bereits beim ersten Spiel der Best-of-Five-Serie (Sonntag, 19 Uhr in Wien) ein Ausrufezeichen setzen. Schmit spekuliert durchaus auf den Überraschungseffekt: "Es kann schon sein, dass sie uns ein wenig unterschätzen. Wir werden jedenfalls mit der richtigen Einstellung ins Spiel gehen. Ihre Stärken sind die Tiefe in der Mannschaft und die Erfahrung, ihre Spieler haben auch schon international gespielt", zu verlieren gibt's für Traiskirchen nichts: "Alles, was noch kommt, ist ein Bonus."