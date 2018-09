Zwei wichtige Stützen der abgelaufenen Saison verlassen die Traiskirchen Lions. Florian und Martin Trmal heuern bei Ligakonkurrent BC Hallmann Vienna an. Für Florian Trmal ist es auch eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte, mit den Wienern wurde der 29-jährige Flügel-Spieler 2013 Meister.

Lions-Manager Stefan Höllerl zum Abschied: „Beide waren sicher Stützen der letztjährigen Erfolgssaison. Aber Spieler orientieren sich nun einmal um. Für Florian war auch ein Beweggrund, dass er nicht mehr so viel trainieren will. Dort trainiert er dreimal in der Woche und ist in fünf Minuten in der Halle – Das muss man verstehen.“

Die Kaderplanungen bei den Löwen sind derweil in der finalen Phase. Gesucht wird im Lions Dome noch eine Mischung zwischen Forward und Center. Die besten Chancen auf diesen Kaderplatz hat Stand jetzt der Slowene Drago Brcina, der sich bis Ende September als „Try out-Spieler“ in Traiskirchen versuchen darf. „Derweil kann man noch nicht viel sagen, weil er größtenteils erst Lauftraining absolviert hat“, verrät Höller.

Arge Schlappe im ersten Testspiel

Das gilt im Übrigen für das gesamte Löwenrudel. Deshalb überraschte es am Samstag auch nicht, dass die Traiskirchner beim ersten Testspiel in Zalaegerszeg (Ungarn) eine deftige Niederlage einstecken mussten. Dabei gab Zoran Kostic dem gesamten Kader Einsatzzeit und „Wir haben bisher zu 80 Prozent Laufeinheiten gehabt. Das war eine Bewegungseinheit“, kommentiert Höllerl. Für den die ersten wirklichen Tests erst beim NÖ-Cup in Klosterneuburg (21.-23. September) sind. Neben den beiden NÖ-Bundesligisten werden dort auch die Zweitliga-Vereine Mistelbach und Sankt Pölten am Start sein.

Das größte Problem orten die Verantwortlichen derzeit aber beim Nationalteam-Lehrgang. Mit Benedikit Güttl, Benedikt Danek und Neuzugang Jozo Rados müssen die Traiksirchner drei Spieler seit Sonntag für das Nationalteam abstellen. Sie stehen den Löwen zwei Wochen nicht zu Verfügung. „Da werden wir mit dem Verband die Konversation suchen. Spieler werden der Pre-Season abzustellen, ist mehr als suboptimal“, ärgert sich Höllerl, dass die Leistungsträger erst zwei Wochen vor Saisonstart zurückkehren.